Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России
14:39 30.03.2021 (обновлено: 21:23 30.03.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Приходит смена циркуляции, и резко поменяется погода. Она начнет меняться с сегодняшнего вечера. Связано это с тем, что происходит перемещение циклонов по самым северным регионам Европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр Европейской России и на север. Они теплые и насыщены влагой. Резкая смена погоды произойдет сегодня вечером", — сказал Вильфанд.
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Он уточнил, что надвигается фронтальный раздел, ожидаются обильные осадки во всем регионе.
Ранее Вильфанд рассказал, что ночь на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.