https://ria.ru/20210330/pogoda-1603458529.html

Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России

Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России

Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:39

2021-03-30T14:39

2021-03-30T21:23

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что надвигается фронтальный раздел, ожидаются обильные осадки во всем регионе.Ранее Вильфанд рассказал, что ночь на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество