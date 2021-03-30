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Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России
Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России
Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:39
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роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что надвигается фронтальный раздел, ожидаются обильные осадки во всем регионе.Ранее Вильфанд рассказал, что ночь на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд объяснил причину грядущей резкой смены погоды в центре России

14:39 30.03.2021 (обновлено: 21:23 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Резкая смена погоды в центре Европейской части России, которая ожидается уже с вечера вторника, связана с приходом циклона, воздушные массы которого насыщены влагой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Приходит смена циркуляции, и резко поменяется погода. Она начнет меняться с сегодняшнего вечера. Связано это с тем, что происходит перемещение циклонов по самым северным регионам Европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр Европейской России и на север. Они теплые и насыщены влагой. Резкая смена погоды произойдет сегодня вечером", — сказал Вильфанд.

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Он уточнил, что надвигается фронтальный раздел, ожидаются обильные осадки во всем регионе.
Ранее Вильфанд рассказал, что ночь на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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