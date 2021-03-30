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Во вторник в Москве ожидается облачная погода и до 11 тепла
Во вторник в Москве ожидается облачная погода и до 11 тепла
Москвичей во вторник ожидает облачная погода и до 11 градусов тепла, вечером небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:05
2021-03-30T08:05
россия
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная погода и до 11 градусов тепла, вечером небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер южный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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россия, михаил леус, погода, москва, общество

Во вторник в Москве ожидается облачная погода и до 11 тепла

08:05 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная погода и до 11 градусов тепла, вечером небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, ближе к вечеру пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит плюс 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла", - сообщил Леус.
Ветер южный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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