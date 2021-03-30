https://ria.ru/20210330/pogoda-1603392637.html

Во вторник в Москве ожидается облачная погода и до 11 тепла

Во вторник в Москве ожидается облачная погода и до 11 тепла

Москвичей во вторник ожидает облачная погода и до 11 градусов тепла, вечером небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:05

2021-03-30T08:05

россия

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Москвичей во вторник ожидает облачная погода и до 11 градусов тепла, вечером небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер южный 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20210329/pogoda-1603341951.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, общество