https://ria.ru/20210330/platezhi-1603454850.html
Mastercard назвала Россию мировым лидером по бесконтактным платежам
Mastercard назвала Россию мировым лидером по бесконтактным платежам
Бесконтактные технологии оплаты за товары и услуги широко распространены в России, по их использованию страна является мировым лидером, заявил глава Mastercard... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:20
2021-03-30T14:20
2021-03-30T14:20
россия
mastercard, inc.
технологии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бесконтактные технологии оплаты за товары и услуги широко распространены в России, по их использованию страна является мировым лидером, заявил глава Mastercard в РФ Алексей Малиновский."Например, опережаем по проникновению бесконтактных платежей. И здесь Россия – страна номер один в мире: доля бесконтактных платежей очень велика. Сейчас уже, по нашим опросам, 78% - то есть, почти 80% всех опрошенных говорят, что они бесконтактную технологию освоили хорошо, она стала их каждодневной привычкой", - сказал Малиновский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на прошлой неделе отмечала, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по доле безналичных платежей в розничном обороте и входит по этому показателю в пятерку мировых лидеров. За семь лет доля безналичных платежей выросла с 13,5% до 70,3%.
https://ria.ru/20210310/oplata-1600564236.html
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