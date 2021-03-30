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https://ria.ru/20210330/pitanie-1603431709.html
Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:33
2021-03-30T12:33
мелита вуйнович
россия
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дания
япония
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Всемирная организация здравоохранения имеет очень много рекомендаций по здоровому образу жизни. Да, рыбу есть полезно, но прежде всего – фрукты и овощи пять раз в день, снижение потребления сахара и соли будет гораздо выше влиять на здоровье россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний", - сказала она в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".Комментируя вопрос содержания мышьяка в рыбе, Вуйнович пояснила, что важно разделять понятия органического и неорганического мышьяка."Именно неорганический мышьяк является самым вредным для здоровья", - сказала она."Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг", - подчеркнула она.Допустимая норма содержания мышьяка в морской рыбе, моллюсках, ракообразных и водорослях в России составляет 5 миллиграммов на килограмм.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/privychki-1603421769.html
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мелита вуйнович, россия, воз, дания, япония, общество

Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться

12:33 30.03.2021
 
© Depositphotos / nblxerТосты с арахисовой пастой и бананом
Тосты с арахисовой пастой и бананом - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / nblxer
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Всемирная организация здравоохранения имеет очень много рекомендаций по здоровому образу жизни. Да, рыбу есть полезно, но прежде всего – фрукты и овощи пять раз в день, снижение потребления сахара и соли будет гораздо выше влиять на здоровье россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний", - сказала она в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
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Комментируя вопрос содержания мышьяка в рыбе, Вуйнович пояснила, что важно разделять понятия органического и неорганического мышьяка.
"Именно неорганический мышьяк является самым вредным для здоровья", - сказала она.
"Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг", - подчеркнула она.
Допустимая норма содержания мышьяка в морской рыбе, моллюсках, ракообразных и водорослях в России составляет 5 миллиграммов на килограмм.
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Мелита ВуйновичРоссияВОЗДанияЯпонияОбщество
 
 
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