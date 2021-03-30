https://ria.ru/20210330/pitanie-1603431709.html

Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться

Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться

Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:33

2021-03-30T12:33

2021-03-30T12:33

мелита вуйнович

россия

воз

дания

япония

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587412233_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_9878c9968093565251f515d29a05079b.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Увеличение в рационе доли фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут укрепить здоровье и снизить смертность, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Всемирная организация здравоохранения имеет очень много рекомендаций по здоровому образу жизни. Да, рыбу есть полезно, но прежде всего – фрукты и овощи пять раз в день, снижение потребления сахара и соли будет гораздо выше влиять на здоровье россиян и снижение смертности от неинфекционных заболеваний", - сказала она в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".Комментируя вопрос содержания мышьяка в рыбе, Вуйнович пояснила, что важно разделять понятия органического и неорганического мышьяка."Именно неорганический мышьяк является самым вредным для здоровья", - сказала она."Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов. В каждой стране рекомендуется своя оценка и качественный мониторинг", - подчеркнула она.Допустимая норма содержания мышьяка в морской рыбе, моллюсках, ракообразных и водорослях в России составляет 5 миллиграммов на килограмм.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/privychki-1603421769.html

https://ria.ru/20210329/myasnikov-1603283438.html

россия

дания

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, россия, воз, дания, япония, общество