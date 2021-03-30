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Путин поручил жестко пресекать дискриминацию при переписи населения
Путин поручил жестко пресекать дискриминацию при переписи населения
Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:55
2021-03-30T14:55
2021-03-30T14:55
федеральная служба государственной статистики (росстат)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам."Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более, дискриминации по этническим признакам", - сказал он на заседании совета по межнациональным отношениям."Деление на чужих и своих<...> - не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание так же, как патриотизм, не даются при рождении, они формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием", - добавил Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил Росстату
и Генпрокуратуре
при переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.
"Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более, дискриминации по этническим признакам", - сказал он на заседании совета по межнациональным отношениям.
"Деление на чужих и своих<...> - не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание так же, как патриотизм, не даются при рождении, они формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием", - добавил Путин.