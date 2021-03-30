https://ria.ru/20210330/perepis-1603462364.html

Путин поручил жестко пресекать дискриминацию при переписи населения

Путин поручил жестко пресекать дискриминацию при переписи населения

Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:55

2021-03-30T14:55

2021-03-30T14:55

федеральная служба государственной статистики (росстат)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам."Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более, дискриминации по этническим признакам", - сказал он на заседании совета по межнациональным отношениям."Деление на чужих и своих<...> - не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание так же, как патриотизм, не даются при рождении, они формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют СМИ, всей нашей общественной средой: культурой, наукой, образованием", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210205/perepis-1596160341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество