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НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта
НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта
Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:06
2021-03-30T18:39
россия
северная атлантика
балтийское море
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей, говорится в распространенном во вторник заявлении блока.В альянсе уточнили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".
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россия, северная атлантика, балтийское море, нато, в мире

НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта

18:06 30.03.2021 (обновлено: 18:39 30.03.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Министерство обороны РФ
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей, говорится в распространенном во вторник заявлении блока.

"Истребители НАТО десять раз в понедельник, 29 марта 2021 года, поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские бомбардировщики и истребители. Речь идет о необычном пике активности над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем", - говорится в документе.

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Вчера, 13:06
Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
В альянсе уточнили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".

"Перехват нескольких групп российских самолетов демонстрирует готовность сил НАТО и их способность 24/7 360 дней в году охранять небо союзников", - уверены в альянсе.

 
РоссияСеверная АтлантикаБалтийское мореНАТОВ мире
 
 
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