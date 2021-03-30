https://ria.ru/20210330/perekhvat-1603507459.html

НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта

НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта

Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:06

2021-03-30T18:06

2021-03-30T18:39

россия

северная атлантика

балтийское море

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей, говорится в распространенном во вторник заявлении блока.В альянсе уточнили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".

https://ria.ru/20210330/preimuschestva-1603437701.html

россия

северная атлантика

балтийское море

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2021

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россия, северная атлантика, балтийское море, нато, в мире