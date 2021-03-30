НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта
18:06 30.03.2021 (обновлено: 18:39 30.03.2021)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу
© Министерство обороны РФ
БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Истребители НАТО 10 раз поднимали в понедельник в небо для сопровождения российских бомбардировщиков и истребителей у границ альянса в районе Северной Атлантики, Северного, Черного и Балтийского морей, говорится в распространенном во вторник заявлении блока.
"Истребители НАТО десять раз в понедельник, 29 марта 2021 года, поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские бомбардировщики и истребители. Речь идет о необычном пике активности над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем", - говорится в документе.
В альянсе уточнили, что "шесть различных групп российских военных самолетов были перехвачены рядом с воздушным пространством альянса менее чем за шесть часов".
"Перехват нескольких групп российских самолетов демонстрирует готовность сил НАТО и их способность 24/7 360 дней в году охранять небо союзников", - уверены в альянсе.