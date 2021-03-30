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Пушков назвал "встречу по Донбассу" без Зеленского верным решением
Пушков назвал "встречу по Донбассу" без Зеленского верным решением
Сенатор Алексей Пушков назвал проведение переговоров в "нормандском формате" без Зеленского верным решением. Об этом он написал в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:52
2021-03-30T11:52
донбасс
мид украины
алексей пушков
владимир зеленский
ангела меркель
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владимир путин
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал проведение переговоров в "нормандском формате" без Зеленского верным решением. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.Сенатор отметил, что в рамках запланированной видеоконференции будет обсуждать не только Донбасс.Кроме того, Пушков считает, что Украина играет лишь деструктивную роль в Европе, а ее участие в переговорах ничего не приносит.В заключении он добавил, что Киев саботирует Минские соглашения на протяжении всего времени переговоров.В понедельник стало известно, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе можно только в полном составе "нормандского формата".
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донбасс, мид украины, алексей пушков, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, политика

Пушков назвал "встречу по Донбассу" без Зеленского верным решением

11:52 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал проведение переговоров в "нормандском формате" без Зеленского верным решением. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в рамках запланированной видеоконференции будет обсуждать не только Донбасс.
"Не все в отношениях этой тройки сводится к Украине, так что в Киеве возмущаются напрасно", - написал он.
Кроме того, Пушков считает, что Украина играет лишь деструктивную роль в Европе, а ее участие в переговорах ничего не приносит.
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В заключении он добавил, что Киев саботирует Минские соглашения на протяжении всего времени переговоров.
В понедельник стало известно, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе можно только в полном составе "нормандского формата".
 
ДонбассМИД УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияУкраинаПолитика
 
 
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