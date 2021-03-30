https://ria.ru/20210330/peregovory-1603423027.html

Пушков назвал "встречу по Донбассу" без Зеленского верным решением

Пушков назвал "встречу по Донбассу" без Зеленского верным решением

Сенатор Алексей Пушков назвал проведение переговоров в "нормандском формате" без Зеленского верным решением. Об этом он написал в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:52

2021-03-30T11:52

2021-03-30T11:52

донбасс

мид украины

алексей пушков

владимир зеленский

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

франция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал проведение переговоров в "нормандском формате" без Зеленского верным решением. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.Сенатор отметил, что в рамках запланированной видеоконференции будет обсуждать не только Донбасс.Кроме того, Пушков считает, что Украина играет лишь деструктивную роль в Европе, а ее участие в переговорах ничего не приносит.В заключении он добавил, что Киев саботирует Минские соглашения на протяжении всего времени переговоров.В понедельник стало известно, что видеоконференция лидеров России, Германии и Франции не состоялась. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что видеоконференция Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается. В свою очередь, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что достичь сдвигов в урегулировании в Донбассе можно только в полном составе "нормандского формата".

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/makeeva-1603370411.html

донбасс

франция

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, мид украины, алексей пушков, владимир зеленский, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, политика