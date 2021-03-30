https://ria.ru/20210330/pashinyan-1603524909.html

Глава аппарата Пашиняна назвал сроки отставки премьера

Глава аппарата Пашиняна назвал сроки отставки премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен формально подать в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, сообщил руководитель аппарата главы правительства Арсен... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:54

2021-03-30T19:54

2021-03-30T23:13

ситуация в армении

араик арутюнян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 30 мар — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен формально подать в отставку в период с 20 апреля по 5 мая, сообщил руководитель аппарата главы правительства Арсен Торосян агентству Sputnik Армения.Он уточнил, что "этот срок предусмотрен законодательством", отставка премьера запустит механизм роспуска парламента и проведения досрочных выборов.Предвыборный штаб правящей партии "Гражданский договор" возглавит министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Координировать работу будут сам Торосян, министр окружающей среды Романос Петросян и главный советник премьера Араик Арутюнян.В минувшее воскресенье Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он подчеркнул, что после своей формальной отставки будет продолжать руководить правительством.Согласно армянскому законодательству внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.

https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

https://ria.ru/20210329/pashinyan-1603259461.html

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ситуация в армении, араик арутюнян, никол пашинян, ереван, армения, в мире