https://ria.ru/20210330/oteli-1603286419.html

Эксперты назвали самые востребованные услуги в отелях

Эксперты назвали самые востребованные услуги в отелях

Сервис бронирования жилья для путешествий, проанализировав более 5000 сообщений пользователей в 2021 году, определил, какие услуги отелей и хостелов важнее... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T00:45

2021-03-30T00:45

2021-03-30T00:45

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для путешествий, проанализировав более 5000 сообщений пользователей в 2021 году, определил, какие услуги отелей и хостелов важнее всего для туристов, сообщает Tvil.ru Выяснилось, что большинство путешественников перед бронированием спрашивают у владельцев жилья, есть ли устойчивый Wi-Fi, парковка рядом с отелем и возможность трансфера из аэропорта или железнодорожного вокзала. Также 30 процентам пользователей важно, чтобы в гостинице принимали с домашними животными.Еще 15 процентов путешественников интересуются, будут ли в ванной комнате полотенца, мыло и шампунь. И столько же процентов гостей перед поездкой уточняют, как укомплектована кухня и нужно ли брать с собой столовые приборы и электрический чайник.Примерно пять процентов туристов просят перед бронированием выслать точный план помещений: куда выходят окна в доме, где расположена кровать, есть ли балкон, как выглядит туалет и ванная комната.Наконец, около 20 процентов пользователей сайта на всякий случай уточняют, не изменится ли цена при заезде.В целом после пандемии COVID-19 туристы стали требовательнее подходить к вопросу компенсации в случае отмены бронирования номера. Им важно, чтобы была возможность аннулировать заказ на сайте без штрафов, если изменятся даты поездки. А многие и вовсе предпочитают просто просматривать различные отели, изучать описания и фотографии, не переходя к бронированию.

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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