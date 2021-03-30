Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210330/oteli-1603286419.html
Эксперты назвали самые востребованные услуги в отелях
Эксперты назвали самые востребованные услуги в отелях
Сервис бронирования жилья для путешествий, проанализировав более 5000 сообщений пользователей в 2021 году, определил, какие услуги отелей и хостелов важнее... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T00:45
2021-03-30T00:45
туризм
туризм
отели
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579717766_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfcb7c904f015dc72933e8ee9c114d54.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для путешествий, проанализировав более 5000 сообщений пользователей в 2021 году, определил, какие услуги отелей и хостелов важнее всего для туристов, сообщает Tvil.ru Выяснилось, что большинство путешественников перед бронированием спрашивают у владельцев жилья, есть ли устойчивый Wi-Fi, парковка рядом с отелем и возможность трансфера из аэропорта или железнодорожного вокзала. Также 30 процентам пользователей важно, чтобы в гостинице принимали с домашними животными.Еще 15 процентов путешественников интересуются, будут ли в ванной комнате полотенца, мыло и шампунь. И столько же процентов гостей перед поездкой уточняют, как укомплектована кухня и нужно ли брать с собой столовые приборы и электрический чайник.Примерно пять процентов туристов просят перед бронированием выслать точный план помещений: куда выходят окна в доме, где расположена кровать, есть ли балкон, как выглядит туалет и ванная комната.Наконец, около 20 процентов пользователей сайта на всякий случай уточняют, не изменится ли цена при заезде.В целом после пандемии COVID-19 туристы стали требовательнее подходить к вопросу компенсации в случае отмены бронирования номера. Им важно, чтобы была возможность аннулировать заказ на сайте без штрафов, если изменятся даты поездки. А многие и вовсе предпочитают просто просматривать различные отели, изучать описания и фотографии, не переходя к бронированию.
https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579717766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d96a28901177c98d98f803fae826306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, отели, туристы, новости - туризм

Эксперты назвали самые востребованные услуги в отелях

00:45 30.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница отеля Marins Park Hotel Novosibirsk
Сотрудница отеля Marins Park Hotel Novosibirsk - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сервис бронирования жилья для путешествий, проанализировав более 5000 сообщений пользователей в 2021 году, определил, какие услуги отелей и хостелов важнее всего для туристов, сообщает Tvil.ru
Выяснилось, что большинство путешественников перед бронированием спрашивают у владельцев жилья, есть ли устойчивый Wi-Fi, парковка рядом с отелем и возможность трансфера из аэропорта или железнодорожного вокзала. Также 30 процентам пользователей важно, чтобы в гостинице принимали с домашними животными.
Еще 15 процентов путешественников интересуются, будут ли в ванной комнате полотенца, мыло и шампунь. И столько же процентов гостей перед поездкой уточняют, как укомплектована кухня и нужно ли брать с собой столовые приборы и электрический чайник.
Примерно пять процентов туристов просят перед бронированием выслать точный план помещений: куда выходят окна в доме, где расположена кровать, есть ли балкон, как выглядит туалет и ванная комната.
Наконец, около 20 процентов пользователей сайта на всякий случай уточняют, не изменится ли цена при заезде.
В целом после пандемии COVID-19 туристы стали требовательнее подходить к вопросу компенсации в случае отмены бронирования номера. Им важно, чтобы была возможность аннулировать заказ на сайте без штрафов, если изменятся даты поездки. А многие и вовсе предпочитают просто просматривать различные отели, изучать описания и фотографии, не переходя к бронированию.
Семья на ресепшене отеля - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 08:00Туризм
Что не стоит делать в отелях и как на правила повлиял коронавирус
 
ТуризмТуризмОтелитуристыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
12:12В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
Лента новостейМолния