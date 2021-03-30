https://ria.ru/20210330/oshibka-1603438841.html

Диетолог Ковальков назвал ошибку, которую совершают худеющие женщины

Диетолог Ковальков назвал ошибку, которую совершают худеющие женщины

Женщины во время похудения борются с симптомами вместо того, чтобы найти причину набора веса и устранить ее. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:23

2021-03-30T13:23

2021-03-30T13:23

похудение

диеты

алексей ковальков

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Женщины во время похудения борются с симптомами вместо того, чтобы найти причину набора веса и устранить ее. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в интервью на YouTube-канале.Он подчеркнул, что существует не менее 50 причин для появления лишних килограммов: например, нарушение пищевого поведения, проблемы с гормонами, сахарный диабет и многие другие. Поэтому Ковальков посоветовал сначала обратиться к врачу, а также сдать кровь и пройти УЗИ. Это позволит как минимум исключить серьезные болезни.Также диетолог привел в пример случай, когда он заставил сдать пациентку с лишним весом анализы и пройти обследования, в результате которых у нее нашли огромную опухоль весом в 16 килограммов."Когда у человека живот и он худеет — это не всегда лишний жир. Это может быть грыжа живота <...> Беременность", — добавил Ковальков. Он отметил, что питание человека, несмотря на диеты, должно быть сбалансированным с учетом его заболеваний.

https://ria.ru/20210328/pokhudenie-1603193295.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, диеты, алексей ковальков, общество