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Диетолог Ковальков назвал ошибку, которую совершают худеющие женщины
Диетолог Ковальков назвал ошибку, которую совершают худеющие женщины
Женщины во время похудения борются с симптомами вместо того, чтобы найти причину набора веса и устранить ее. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:23
2021-03-30T13:23
2021-03-30T13:23
похудение
диеты
алексей ковальков
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Женщины во время похудения борются с симптомами вместо того, чтобы найти причину набора веса и устранить ее. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков в интервью на YouTube-канале.Он подчеркнул, что существует не менее 50 причин для появления лишних килограммов: например, нарушение пищевого поведения, проблемы с гормонами, сахарный диабет и многие другие. Поэтому Ковальков посоветовал сначала обратиться к врачу, а также сдать кровь и пройти УЗИ. Это позволит как минимум исключить серьезные болезни.Также диетолог привел в пример случай, когда он заставил сдать пациентку с лишним весом анализы и пройти обследования, в результате которых у нее нашли огромную опухоль весом в 16 килограммов."Когда у человека живот и он худеет — это не всегда лишний жир. Это может быть грыжа живота <...> Беременность", — добавил Ковальков. Он отметил, что питание человека, несмотря на диеты, должно быть сбалансированным с учетом его заболеваний.
https://ria.ru/20210328/pokhudenie-1603193295.html
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похудение, диеты, алексей ковальков, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Женщины во время похудения
борются с симптомами вместо того, чтобы найти причину набора веса и устранить ее. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков
в интервью на YouTube-канале
.
Он подчеркнул, что существует не менее 50 причин для появления лишних килограммов: например, нарушение пищевого поведения, проблемы с гормонами, сахарный диабет и многие другие. Поэтому Ковальков посоветовал сначала обратиться к врачу, а также сдать кровь и пройти УЗИ. Это позволит как минимум исключить серьезные болезни.
Также диетолог привел в пример случай, когда он заставил сдать пациентку с лишним весом анализы и пройти обследования, в результате которых у нее нашли огромную опухоль весом в 16 килограммов.
"Когда у человека живот и он худеет — это не всегда лишний жир. Это может быть грыжа живота <...> Беременность", — добавил Ковальков.
Он отметил, что питание человека, несмотря на диеты, должно быть сбалансированным с учетом его заболеваний.