https://ria.ru/20210330/oschadbank-1603536467.html
В Крыму прокомментировали решение парижского суда по делу Ощадбанка
В Крыму прокомментировали решение парижского суда по делу Ощадбанка
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал отличным... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:34
2021-03-30T21:34
2021-03-30T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал отличным сигналом отказ суда в Париже взыскать с России 1,3 миллиарда долларов в пользу украинского Ощадбанка.Апелляционный суд Парижа во вторник отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк) о взыскании с России 1,3 миллиарда долларов. Суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.По его словам, Украине не удастся нажиться и поправить свое финансовое положение за счет России, спекулируя на крымской теме.Ранее украинский Ощадбанк заявил, что выиграл в арбитражном трибунале в Париже иск против РФ о взыскании 1,3 миллиарда долларов ущерба в связи с утерей активов в Крыму и будет теперь добиваться его исполнения во всех юрисдикциях.Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Это крупнейший госбанк страны.
https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html
https://ria.ru/20210329/krym-1603248013.html
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россия, ощадбанк, сбербанк россии, республика крым, ссср, париж, украина, в мире