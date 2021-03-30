Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полеты к другим планетам могут сопровождаться чувствами тоски и обреченности, которые нельзя будет преодолеть традиционными методами, следует из тезисов доклада (имеются в распоряжении РИА Новости) ученых Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"Нужно принимать во внимание, что музыка, книги, развлечения не спасут от переживаний, тоске по дому, неопределенности полета в космической бездне, от чувства обреченности", - говорится в тезисах доклада, который ученые собираются представить на международном симпозиуме "Человек в космосе", который пройдет с 5 по 8 апреля в Москве.
Ученые выяснили, что в основном на психологическое состояние экипажей при полете в дальний космос негативно влияет необходимость работать полностью автономно и невозможность в реальном времени общаться с Землей. Для того, чтобы минимизировать эффекты продолжительного нахождения в искусственной среде, изоляции, ограниченности внешних факторов, монотонности и отрыва от привычного общества, ученые предлагают прибегнуть к виртуальной реальности.
С ее помощью исследователи собираются занять будущие межпланетные экипажи "интересной креативной работой… для рук и для головы". Таким образом, можно будет насытить полет тактильными и аудио-визуальными ощущениями, причем не только за счет воспроизведения каких-то реальных ситуаций, но и создавая "неземные".
"Отдельно стоит отметить психотерапевтические свойства инструментов виртуальной реальности. Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен "отрыва от Земли" при долгосрочных полетах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа", - отмечают ученые.
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