https://ria.ru/20210330/obrechennost-1603385035.html

Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах

Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах

Полеты к другим планетам могут сопровождаться чувствами тоски и обреченности, которые нельзя будет преодолеть традиционными методами, следует из тезисов доклада РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:14

2021-03-30T03:14

2021-03-30T03:14

хочу стать космонавтом

россия

земля

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

российская академия наук

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355961_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8bbaf868571094036059b3e9f3a48b02.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полеты к другим планетам могут сопровождаться чувствами тоски и обреченности, которые нельзя будет преодолеть традиционными методами, следует из тезисов доклада (имеются в распоряжении РИА Новости) ученых Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.Ученые выяснили, что в основном на психологическое состояние экипажей при полете в дальний космос негативно влияет необходимость работать полностью автономно и невозможность в реальном времени общаться с Землей. Для того, чтобы минимизировать эффекты продолжительного нахождения в искусственной среде, изоляции, ограниченности внешних факторов, монотонности и отрыва от привычного общества, ученые предлагают прибегнуть к виртуальной реальности.С ее помощью исследователи собираются занять будущие межпланетные экипажи "интересной креативной работой… для рук и для головы". Таким образом, можно будет насытить полет тактильными и аудио-визуальными ощущениями, причем не только за счет воспроизведения каких-то реальных ситуаций, но и создавая "неземные"."Отдельно стоит отметить психотерапевтические свойства инструментов виртуальной реальности. Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен "отрыва от Земли" при долгосрочных полетах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа", - отмечают ученые.

https://ria.ru/20210317/mars-1601641618.html

россия

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, москва, общество