https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603428976.html
Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает ошибкой, что когда-то образование было названо услугой, поскольку оно больше, шире и фундаментальнее. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:19
2021-03-30T12:19
2021-03-30T12:39
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
образование - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает ошибкой, что когда-то образование было названо услугой, поскольку оно больше, шире и фундаментальнее."Я считаю, что ошибкой было в свое время, наверное, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно... С экономической точки зрения, юридической точки зрения. Но образование – это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее, это формирование мировоззрения будущего гражданина", - заявил министр в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".Кравцов добавил, что от системы образования зависит во многом, насколько успешным станет в будущем человек.
https://ria.ru/20210122/obrazovanie-1594101458.html
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