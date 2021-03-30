https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603428976.html

Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения

Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает ошибкой, что когда-то образование было названо услугой, поскольку оно больше, шире и фундаментальнее. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:19

2021-03-30T12:19

2021-03-30T12:39

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает ошибкой, что когда-то образование было названо услугой, поскольку оно больше, шире и фундаментальнее."Я считаю, что ошибкой было в свое время, наверное, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно... С экономической точки зрения, юридической точки зрения. Но образование – это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее, это формирование мировоззрения будущего гражданина", - заявил министр в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".Кравцов добавил, что от системы образования зависит во многом, насколько успешным станет в будущем человек.

https://ria.ru/20210122/obrazovanie-1594101458.html

россия

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2021

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, образование - общество, общество