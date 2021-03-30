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Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах
Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах
Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:05
2021-03-30T12:08
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
финляндия
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Кравцов привел в пример Финляндию, заявив, что там раньше были высокие показатели качества образования, но на сегодня они снижаются.По его словам, по каждому предмету должны быть свои концепции, содержательный минимум, "сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят". По мнению Кравцова, это позволит воссоздать то единое образовательное пространство, "которым мы в свое время очень гордились".Он также отметил, что подобная проблема может касаться и вузов.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, финляндия, общество

Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах

12:05 30.03.2021 (обновлено: 12:08 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Я помню 90-е годы, когда стали говорить о том, что должно учебников быть много, что должно быть много программ, что должны быть ну чуть ли не в каждой школе свои программы. Конечно, это ведет к тому, что ...качество образования сразу падает", - заявил министр в программе "Диалог" на канале "Россия 24".

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Кравцов привел в пример Финляндию, заявив, что там раньше были высокие показатели качества образования, но на сегодня они снижаются.
"Почему? Потому что стали говорить, что должно быть определенное множество программ, в том числе учебников, то есть - разрывать единое образовательное пространство. И сразу это влияет на результаты. К этому вопросу нужно очень аккуратно подходить", - добавил министр.
По его словам, по каждому предмету должны быть свои концепции, содержательный минимум, "сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят". По мнению Кравцова, это позволит воссоздать то единое образовательное пространство, "которым мы в свое время очень гордились".
Он также отметил, что подобная проблема может касаться и вузов.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовФинляндияОбщество
 
 
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