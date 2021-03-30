https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603426291.html

Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах

Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах

Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:05

2021-03-30T12:05

2021-03-30T12:08

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

финляндия

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Кравцов привел в пример Финляндию, заявив, что там раньше были высокие показатели качества образования, но на сегодня они снижаются.По его словам, по каждому предмету должны быть свои концепции, содержательный минимум, "сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят". По мнению Кравцова, это позволит воссоздать то единое образовательное пространство, "которым мы в свое время очень гордились".Он также отметил, что подобная проблема может касаться и вузов.

https://ria.ru/20210327/uchebnik-1603147963.html

финляндия

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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, финляндия, общество