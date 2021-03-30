Кравцов объяснил, из-за чего падает качество образования в школах
12:05 30.03.2021 (обновлено: 12:08 30.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Многообразие учебных программ в школах ведет к падению качества образования и разрыву единого образовательного пространства, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Я помню 90-е годы, когда стали говорить о том, что должно учебников быть много, что должно быть много программ, что должны быть ну чуть ли не в каждой школе свои программы. Конечно, это ведет к тому, что ...качество образования сразу падает", - заявил министр в программе "Диалог" на канале "Россия 24".
Кравцов привел в пример Финляндию, заявив, что там раньше были высокие показатели качества образования, но на сегодня они снижаются.
"Почему? Потому что стали говорить, что должно быть определенное множество программ, в том числе учебников, то есть - разрывать единое образовательное пространство. И сразу это влияет на результаты. К этому вопросу нужно очень аккуратно подходить", - добавил министр.
По его словам, по каждому предмету должны быть свои концепции, содержательный минимум, "сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят". По мнению Кравцова, это позволит воссоздать то единое образовательное пространство, "которым мы в свое время очень гордились".
Он также отметил, что подобная проблема может касаться и вузов.