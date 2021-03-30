https://ria.ru/20210330/nemo-1603324197.html
Новый вид паука назвали в честь рыбки из мультфильма в "Поисках Немо"
Новый вид паука назвали в честь рыбки из мультфильма в "Поисках Немо"
Новый вид паука-павлина (род Maratus — Прим. ред.), который обнаружил ученый Джозеф Шуберт в Южной Австралии, был назван в честь рыбки-клоуна — главного героя... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:17
2021-03-30T05:17
2021-03-30T05:17
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новый вид паука-павлина (род Maratus — Прим. ред.), который обнаружил ученый Джозеф Шуберт в Южной Австралии, был назван в честь рыбки-клоуна — главного героя из мультфильма студии Pixar "В поисках Немо" (2003), сообщает Daily Mail. Крошечный членистоногий размером с рисовое зернышко получил такое имя из-за переливающихся оранжевых и белых полос, которые, по словам экспертов, паук использует для привлечения самок в брачный период.Исследователь отметил, что паук был обнаружен в болотистой местности, что необычно для этого рода. "Ни один другой Maratus не населяет такие территории", — рассказал ученый.Пауки-павлины известны яркой окраской самцов и "танцами" во время ухаживаний. Сейчас известно 92 вида этих членистоногих.
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pixar, южная австралия, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Новый вид паука-павлина (род Maratus — Прим. ред.), который обнаружил ученый Джозеф Шуберт в Южной Австралии, был назван в честь рыбки-клоуна — главного героя из мультфильма студии Pixar "В поисках Немо" (2003), сообщает
Daily Mail.
Крошечный членистоногий размером с рисовое зернышко получил такое имя из-за переливающихся оранжевых и белых полос, которые, по словам экспертов, паук использует для привлечения самок в брачный период.
"У него действительно яркое оранжевое лицо с белыми полосками, которое похоже на рыбу-клоуна. Поэтому я подумал, что Немо действительно подходящее имя для него", — прокомментировал Шуберт.
Исследователь отметил, что паук был обнаружен в болотистой местности, что необычно для этого рода. "Ни один другой Maratus не населяет такие территории", — рассказал ученый.
Пауки-павлины известны яркой окраской самцов и "танцами" во время ухаживаний. Сейчас известно 92 вида этих членистоногих.