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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210330/neft-1603441585.html
В Кремле рассказали о ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов
В Кремле рассказали о ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов
Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:24
2021-03-30T13:56
опек
александр новак
саудовская аравия
казахстан
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внутренний рынок топлива достаточно, скажем так, застрахован, он захеджирован от каких-то излишних колебаний цен благодаря действующим механизмам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия наращивать добычу нефти в мае, чтобы увеличить производство топлива для использования внутри страны.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления сокращение корректировалось и на этот март составляет 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель - 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии - 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.Альянс ОПЕК+ сейчас принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Очередные заседания пройдут 31 марта и 1 апреля - министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно, на них должно быть принято решение по параметрам сделки на май.
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опек, александр новак, саудовская аравия, казахстан, экономика, цены на нефть, дмитрий песков, в мире

В Кремле рассказали о ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов

13:24 30.03.2021 (обновлено: 13:56 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Внутренний рынок топлива достаточно, скажем так, застрахован, он захеджирован от каких-то излишних колебаний цен благодаря действующим механизмам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия наращивать добычу нефти в мае, чтобы увеличить производство топлива для использования внутри страны.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления сокращение корректировалось и на этот март составляет 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель - 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии - 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.
При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.
Альянс ОПЕК+ сейчас принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Очередные заседания пройдут 31 марта и 1 апреля - министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно, на них должно быть принято решение по параметрам сделки на май.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияКазахстанЭкономикаЦены на нефтьДмитрий ПесковВ мире
 
 
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