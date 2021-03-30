https://ria.ru/20210330/neft-1603441585.html

В Кремле рассказали о ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов

В Кремле рассказали о ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов

Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:24

2021-03-30T13:24

2021-03-30T13:56

опек

александр новак

саудовская аравия

казахстан

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_87:369:3072:2048_1920x0_80_0_0_70e5326d418dd13e5c840cf99b49f347.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Действующие в России механизмы достаточно страхуют внутренний рынок топлива от излишних колебаний цен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Внутренний рынок топлива достаточно, скажем так, застрахован, он захеджирован от каких-то излишних колебаний цен благодаря действующим механизмам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия наращивать добычу нефти в мае, чтобы увеличить производство топлива для использования внутри страны.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления сокращение корректировалось и на этот март составляет 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель - 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии - 8,05 и 7,9 миллиона соответственно.При этом с февраля возможность понемногу увеличивать добычу в рамках сделки получают только Россия и Казахстан. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что такое решение обусловлено, в том числе, снятием карантинных мер в России и необходимостью удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты.Альянс ОПЕК+ сейчас принимает решения по корректировке добычи ежемесячно с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки в зависимости от ситуации на рынке. Очередные заседания пройдут 31 марта и 1 апреля - министерского мониторингового комитета и всего альянса соответственно, на них должно быть принято решение по параметрам сделки на май.

https://ria.ru/20210329/postavki-1603242196.html

саудовская аравия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, александр новак, саудовская аравия, казахстан, экономика, цены на нефть, дмитрий песков, в мире