https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html

Песков: с мировоззрением Навального не согласны большинство россиян

Песков: с мировоззрением Навального не согласны большинство россиян

С мировоззрением блогера Алексея Навального не соглашаются большинство россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:39

2021-03-30T13:39

2021-03-30T13:39

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С мировоззрением блогера Алексея Навального не соглашаются большинство россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что Навальный - "гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения", "противного" ему.Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603434471.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, дмитрий песков