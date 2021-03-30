Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603445059.html
Песков: с мировоззрением Навального не согласны большинство россиян
Песков: с мировоззрением Навального не согласны большинство россиян
С мировоззрением блогера Алексея Навального не соглашаются большинство россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:39
2021-03-30T13:39
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кировлес
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_197e39665173e8f23e5de9c6b7c3756e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С мировоззрением блогера Алексея Навального не соглашаются большинство россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что Навальный - "гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения", "противного" ему.Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603434471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_802e38ab15b1d853f420c0cbfb4ef1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, дмитрий песков

Песков: с мировоззрением Навального не согласны большинство россиян

13:39 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. С мировоззрением блогера Алексея Навального не соглашаются большинство россиян, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков в интервью изданию "Аргументы и факты" заявил, что Навальный - "гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения", "противного" ему.
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 12:50
Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
"Оно абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. И собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов пояснить, в чем заключается разница мировоззрений.
Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.
Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
 
Ив РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КировлесДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния