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Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России
Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России
Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:23
2021-03-30T11:05
россия
налоги
левон айрапетян (предприниматель)
оэср
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.Сейчас IT-гиганты уплачивают налоги с прибыли только по месту регистрации. Справедливое распределение этих налогов между странами обсуждается уже несколько лет, но решения пока нет.Он отметил, что Россия пока не определила позицию по этому поводу. Сейчас ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития и действий других стран в отношении введения цифрового налога."Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу", — считает Айрапетян.Он допустил, что возможен и комбинированный вариант с временной односторонней мерой, которую отменят по достижении консенсуса в ОЭСР.
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россия, налоги, левон айрапетян (предприниматель), оэср, москва, общество, экономика

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

05:23 30.03.2021 (обновлено: 11:05 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
Сейчас IT-гиганты уплачивают налоги с прибыли только по месту регистрации. Справедливое распределение этих налогов между странами обсуждается уже несколько лет, но решения пока нет.

"Многие страны признают необходимость изменить подход к налогообложению крупных цифровых компаний, которые могут получать существенные доходы благодаря аудитории этих стран без налоговых последствий в них. Россия в числе других стран оценивает необходимость налогообложения доходов иностранных цифровых компаний по принципу местонахождения потребителей цифровых услуг", — сказал Айрапетян РИА Новости.

Он отметил, что Россия пока не определила позицию по этому поводу. Сейчас ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития и действий других стран в отношении введения цифрового налога.
"Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу", — считает Айрапетян.
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РоссияНалогиЛевон Айрапетян (предприниматель)ОЭСРМоскваОбществоЭкономика
 
 
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