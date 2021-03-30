Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России
05:23 30.03.2021 (обновлено: 11:05 30.03.2021)
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
Сейчас IT-гиганты уплачивают налоги с прибыли только по месту регистрации. Справедливое распределение этих налогов между странами обсуждается уже несколько лет, но решения пока нет.
"Многие страны признают необходимость изменить подход к налогообложению крупных цифровых компаний, которые могут получать существенные доходы благодаря аудитории этих стран без налоговых последствий в них. Россия в числе других стран оценивает необходимость налогообложения доходов иностранных цифровых компаний по принципу местонахождения потребителей цифровых услуг", — сказал Айрапетян РИА Новости.
Он отметил, что Россия пока не определила позицию по этому поводу. Сейчас ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития и действий других стран в отношении введения цифрового налога.
"Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу", — считает Айрапетян.
Он допустил, что возможен и комбинированный вариант с временной односторонней мерой, которую отменят по достижении консенсуса в ОЭСР.