https://ria.ru/20210330/nalog-1603388238.html

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:23

2021-03-30T05:23

2021-03-30T11:05

россия

налоги

левон айрапетян (предприниматель)

оэср

москва

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c453469260c7995ba227f02b4e5f8d3e.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.Сейчас IT-гиганты уплачивают налоги с прибыли только по месту регистрации. Справедливое распределение этих налогов между странами обсуждается уже несколько лет, но решения пока нет.Он отметил, что Россия пока не определила позицию по этому поводу. Сейчас ведется постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития и действий других стран в отношении введения цифрового налога."Можно предположить, что в России в итоге будет либо внедрена односторонняя мера — например, налог на цифровые услуги с горизонтом введения в 2022-2023 годах. Либо на более дальнем горизонте — в 2024 году или позднее — произойдет присоединение к разрабатываемому ОЭСР международному подходу", — считает Айрапетян.Он допустил, что возможен и комбинированный вариант с временной односторонней мерой, которую отменят по достижении консенсуса в ОЭСР.

https://rsport.ria.ru/20210324/sport-1602620745.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, левон айрапетян (предприниматель), оэср, москва, общество, экономика