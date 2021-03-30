Спасатели начали тушить дом в Мытищах, где мужчина устроил перестрелку
21:20 30.03.2021 (обновлено: 21:24 30.03.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожарные расчеты приступили к тушению возгорания в частном коттедже в Мытищах, из которого местный житель устроил стрельбу по правоохранителям, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По согласованию со следственной группой пожарные расчеты начали тушить горящий коттедж", - сказал собеседник агентства.
По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия". Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме один, в течение дня были слышны выстрелы. Ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания.