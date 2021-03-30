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Стрелявший в Мытищах мужчина мог остаться на чердаке горящего дома
Стрелявший в Мытищах мужчина мог остаться на чердаке горящего дома
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Подмосковье, мог погибнуть, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:42
2021-03-30T20:42
2021-03-30T22:48
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Подмосковье, мог погибнуть, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, подозреваемый укрывался на чердаке, где бушует пожар.По одной из версий, мужчина мог сам поджечь свой дом, чтобы уничтожить улики.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожарные по согласованию со следователями начали тушить дом. Открытое горение ликвидировали на площади 60 квадратных метров. В свою очередь, корреспондент агентства передал с места событий, что бойцы силовых ведомств постепенно разъезжаются. Об официальном окончании спецоперации пока не объявляли.Спецоперация в поселке Новые Вешки началась после того, как местный житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия, открыл огонь из автомата и бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые приехали к нему домой, чтобы по постановлению суда провести осмотр.После этого мужчина забаррикадировался в доме, силовики оцепили сам участок, а позднее и весь коттеджный поселок. В течение вторника на месте спецоперации была слышна стрельба.Во второй половине дня бойцы ОМОНа и СОБРа начали штурм, во время которого один из спецназовцев Росгвардии получил неопасное для жизни ранение.Уголовное дело открыто по статье о "Покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Расследование взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.
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стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Подмосковье
, мог погибнуть, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, по предварительным данным, подозреваемый укрывался на чердаке, где бушует пожар.
По одной из версий, мужчина мог сам поджечь свой дом, чтобы уничтожить улики.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожарные по согласованию со следователями начали тушить дом. Открытое горение ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
В свою очередь, корреспондент агентства передал с места событий, что бойцы силовых ведомств постепенно разъезжаются. Об официальном окончании спецоперации пока не объявляли.
Спецоперация в поселке Новые Вешки началась после того, как местный житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия, открыл огонь из автомата и бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые приехали к нему домой, чтобы по постановлению суда провести осмотр.
После этого мужчина забаррикадировался в доме, силовики оцепили сам участок, а позднее и весь коттеджный поселок. В течение вторника на месте спецоперации была слышна стрельба.
Во второй половине дня бойцы ОМОНа
и СОБРа начали штурм, во время которого один из спецназовцев Росгвардии
получил неопасное для жизни ранение.
Уголовное дело открыто по статье о "Покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Расследование взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин.