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При штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы
При штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:54
2021-03-30T18:54
2021-03-30T23:57
россия
гумвд
омон россии
происшествия
стрельба в мытищах
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Полиция на месте происшествия в Новых Вешках
В Новых Вешках задержали стрелка, сообщают СМИ. Его дом взяли штурмом.
61-летний Владимир Б., устроивший стрельбу по силовикам, был несколько раз судим за грабеж и мошенничество, а также находился в розыске.
2021-03-30T18:54
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При штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
2021-03-30T18:54
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