https://ria.ru/20210330/mytischi-1603518447.html

При штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы

При штурме дома в Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:54

2021-03-30T18:54

2021-03-30T23:57

россия

гумвд

омон россии

происшествия

стрельба в мытищах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603503702_0:237:2856:1844_1920x0_80_0_0_fe4645ee9b91dd63d7dce8cd8f22cb95.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Мытищах возобновились интенсивная стрельба и взрывы, передает корреспондент РИА Новости.По информации ГУМВД, стрельба началась утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полиция на месте происшествия в Новых Вешках В Новых Вешках задержали стрелка, сообщают СМИ. Его дом взяли штурмом. 61-летний Владимир Б., устроивший стрельбу по силовикам, был несколько раз судим за грабеж и мошенничество, а также находился в розыске. 2021-03-30T18:54 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, гумвд, омон россии, происшествия, стрельба в мытищах