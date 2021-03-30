https://ria.ru/20210330/mytischi-1603512648.html
При штурме дома стрелка в Мытищах ранили спецназовца, сообщил источник
При штурме дома стрелка в Мытищах ранили спецназовца, сообщил источник
Боец спецназа получил ранение во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался мужчина, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T18:25
2021-03-30T18:25
2021-03-30T20:53
стрельба в мытищах
ольга врадий
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боец спецназа получил ранение во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался мужчина, сообщил источник РИА Новости.На месте спецоперации возобновилась интенсивная стрельба и взрывы.От дома уехала машина скорой помощи с мигалками. Ранее сообщалось, что на месте спецоперации у дома пенсионера слышны очереди выстрелов, взорвались две гранаты.Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Утром полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20210330/mytischi-1603522366.html
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
московская область (подмосковье)
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Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах
На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости.
2021-03-30T18:25
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РИА Новости
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РИА Новости
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стрельба в мытищах, ольга врадий, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боец спецназа получил ранение во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался мужчина, сообщил источник РИА Новости.
На месте спецоперации возобновилась интенсивная стрельба и взрывы.
От дома уехала машина скорой помощи с мигалками.
Ранее сообщалось, что на месте спецоперации у дома пенсионера слышны очереди выстрелов, взорвались две гранаты.
Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".
Утром полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.
Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.
Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий
сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.
Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.