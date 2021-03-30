https://ria.ru/20210330/mytischi-1603512648.html

При штурме дома стрелка в Мытищах ранили спецназовца, сообщил источник

При штурме дома стрелка в Мытищах ранили спецназовца, сообщил источник

Боец спецназа получил ранение во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался мужчина, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:25

2021-03-30T18:25

2021-03-30T20:53

стрельба в мытищах

ольга врадий

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Боец спецназа получил ранение во время штурма дома в подмосковных Мытищах, где забаррикадировался мужчина, сообщил источник РИА Новости.На месте спецоперации возобновилась интенсивная стрельба и взрывы.От дома уехала машина скорой помощи с мигалками. Ранее сообщалось, что на месте спецоперации у дома пенсионера слышны очереди выстрелов, взорвались две гранаты.Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Утром полицейские пришли осмотреть дом жителя поселка Новые Вешки 1960 года рождения, которого подозревают в незаконной торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты.Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.Открыто уголовное дело по статье о "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", его взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20210330/mytischi-1603522366.html

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Звуки стрельбы на месте спецоперации в Мытищах На месте спецоперации у дома забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера прозвучали около десяти выстрелов, и взорвались две светошумовые гранаты, сообщил корреспондент РИА Новости. 2021-03-30T18:25 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, ольга врадий, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия