https://ria.ru/20210330/mytischi-1603499703.html

Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах

Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах

Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:43

2021-03-30T17:43

2021-03-30T20:27

стрельба в мытищах

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

мытищи

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.

россия

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, мытищи