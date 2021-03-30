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Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах
Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах
Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:43
2021-03-30T17:43
2021-03-30T20:27
стрельба в мытищах
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
мытищи
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в мытищах, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, мытищи
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости.
Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН
участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В спецоперации по задержанию стрелка в Мытищах участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр", - сказал собеседник агентства.
По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.
По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.