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Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах
Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах
Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:43
2021-03-30T20:27
стрельба в мытищах
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
россия
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стрельба в мытищах, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, мытищи

Источник сообщил об участии ОМОН и СОБР в задержании мужчины в Мытищах

17:43 30.03.2021 (обновлено: 20:27 30.03.2021)
 
© РИА НовостиПресса на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео
Пресса на месте стрельбы в коттеджном поселке Новые Вешки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии СОБР и ОМОН участвуют в спецоперации по задержанию забаррикадировавшегося в подмосковных Мытищах пенсионера, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В спецоперации по задержанию стрелка в Мытищах участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр", - сказал собеседник агентства.

По информации ГУМВД, стрельба началась сегодня утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки "с целью проверки данных о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия".
Когда стражи порядка предъявили его жене постановление суда и вошли на участок, пенсионер "открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты". Пострадавших, по данным источника РИА Новости, на данный момент нет.
По информации Следственного комитета, стрелок забаррикадировался в доме один и пока не задержан, слышны выстрелы. По данным источника РИА Новости, спецназ уже вошел в дом. Обстановка уточняется.
 
Стрельба в МытищахРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииМытищи
 
 
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