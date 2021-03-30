https://ria.ru/20210330/mytischi-1603456488.html

Мужчину, открывшего стрельбу по людям в Мытищах, задержали

Мужчину, открывшего стрельбу по людям в Мытищах, задержали

Силовики во время штурма задержали мужчину, который забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

2021-03-30T16:04

стрельба в мытищах

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Силовики во время штурма задержали мужчину, который забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства уточнил, что в ходе спецоперации никто не пострадал.Официального подтверждения этой информации у РИА Новости пока нет.Как ранее стало известно, полицейские пришли осмотреть дом мужчины 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты. Дом оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. В результате переговоров через мегафон мужчина отпустил двоих детей.

https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия