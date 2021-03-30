https://ria.ru/20210330/mytischi-1603456488.html
Мужчину, открывшего стрельбу по людям в Мытищах, задержали
Мужчину, открывшего стрельбу по людям в Мытищах, задержали
Силовики во время штурма задержали мужчину, который забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:29
2021-03-30T14:29
2021-03-30T16:04
стрельба в мытищах
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Силовики во время штурма задержали мужчину, который забаррикадировался в доме в Мытищах и открыл огонь по полиции, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Собеседник агентства уточнил, что в ходе спецоперации никто не пострадал.Официального подтверждения этой информации у РИА Новости пока нет.Как ранее стало известно, полицейские пришли осмотреть дом мужчины 1960 года рождения, которого подозревают в торговле оружием. Его жене предъявили постановление суда, после чего зашли на участок. В этот момент хозяин дома из окна открыл стрельбу из автомата и бросил две гранаты. Дом оцепили, на место приехали сотрудники силовых ведомств. В результате переговоров через мегафон мужчина отпустил двоих детей.
https://ria.ru/20210330/strelba-1603450130.html
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стрельба в мытищах, московская область (подмосковье), мытищи, происшествия