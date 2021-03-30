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Мурашко сделал прививку от коронавируса
Мурашко сделал прививку от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привился от COVID-19. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-30T23:48
2021-03-30T23:48
2021-03-31T00:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привился от COVID-19. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала.Так он ответил на вопрос, не переболел ли он коронавирусной инфекцией."Я вакцинировался", — пояснил глава ведомства.Однако он не уточнил, какой именно препарат использовал для прививки.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также созданы еще два отечественных препарата для прививки от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привился от COVID-19. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала
.
Так он ответил на вопрос, не переболел ли он коронавирусной инфекцией.
"Я вакцинировался", — пояснил глава ведомства.
Однако он не уточнил, какой именно препарат использовал для прививки.
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также созданы еще два отечественных препарата для прививки от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.