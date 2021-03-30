https://ria.ru/20210330/murashko-1603545679.html

Мурашко сделал прививку от коронавируса

Мурашко сделал прививку от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привился от COVID-19. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-30T23:48

2021-03-30T23:48

2021-03-31T00:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привился от COVID-19. Об этом он сам сообщил в эфире Первого канала.Так он ответил на вопрос, не переболел ли он коронавирусной инфекцией."Я вакцинировался", — пояснил глава ведомства.Однако он не уточнил, какой именно препарат использовал для прививки.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также созданы еще два отечественных препарата для прививки от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и препарат "КовиВак", разработанный Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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