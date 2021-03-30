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В Мозамбике более 800 человек пропали без вести после атаки боевиков
В Мозамбике более 800 человек пропали без вести после атаки боевиков
Более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения исламистских группировок на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:47
2021-03-30T20:12
нападение боевиков в мозамбике
мозамбик
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения исламистских группировок на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике, сообщила РИА Новости местная активистка.Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвленных слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули, в том числе, около 2 тысяч иностранных работников.
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нападение боевиков в мозамбике, мозамбик, в мире

В Мозамбике более 800 человек пропали без вести после атаки боевиков

19:47 30.03.2021 (обновлено: 20:12 30.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira MozambiqueGrande Hotel Beira
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira Mozambique
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 800 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести после нападения исламистских группировок на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в Мозамбике, сообщила РИА Новости местная активистка.

"Более 800 человек (все еще числятся пропавшими без вести - ред.) по состоянию на вторник", - заявила местный волонтер Джоана Мартинс, член группы, которая занимается поиском пропавших без вести.

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Исламистские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападения вызывает "крайние опасения". Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек, при этом столкновения между группировками и силами безопасности продолжаются.
По оценкам ООН, тысячи людей в ближайшее время будут пытаться покинуть регион разными способами, чтобы добраться до безопасных мест, где им может потребоваться срочная помощь. Гуманитарная воздушная служба ООН уже оказала поддержку в эвакуации наиболее уязвленных слоев населения из Пальмы. Как стало известно РИА Новости, Пальму покинули, в том числе, около 2 тысяч иностранных работников.
 
Нападение боевиков в МозамбикеМозамбикВ мире
 
 
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