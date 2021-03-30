https://ria.ru/20210330/moshenniki-1603501273.html

Эксперты рассказали, как защитить деньги и данные от киберпреступников

Эксперты рассказали, как защитить деньги и данные от киберпреступников

Звонок или СМС с незнакомого номера с предложением перевести деньги на "безопасный" счет, "выгодно" инвестировать свои сбережения, а также с заявлением о... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:49

2021-03-30T17:49

2021-03-30T17:49

россия

технологии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Звонок или СМС с незнакомого номера с предложением перевести деньги на "безопасный" счет, "выгодно" инвестировать свои сбережения, а также с заявлением о внезапном выигрыше в лотерею – тревожный сигнал, который может свидетельствовать, что на связи с абонентом мошенники, рассказали РИА Новости эксперты в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2020 году число киберпреступлений выросло в России в 1,5 раза, но лишь четверть из них удалось раскрыть."Следует насторожиться, если на вас выходят сами. Например, вам звонит незнакомец, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере. Кем бы он ни представился – сотрудником банка, полиции или магазина – это повод насторожиться, так как он является инициатором контакта и ему что-то от вас нужно. Помните, что номер, который высвечивается при входящем вызове, можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или организаций – подделать", - рассказали в ведомстве.Там подчеркнули, что чаще всего схемы обмана почти всегда связаны с финансами, то есть человеку предлагают перевести деньги на "безопасный счет", оплатить "страховку для получения кредита" или "очень выгодно" инвестировать свои сбережения."Мошенники всегда торопят, чтобы не дать вам времени обдумать ситуацию. Ситуация, в которой вам не дают права выбора и заставляют немедленно действовать - подозрительна. Если чувствуете психологический дискомфорт, лучше сразу же прекращайте общение. На все ваши расспросы у обманщиков есть заготовленные ответы, которые только нагнетают обстановку", - отметили в пресс-службе.Также мошенники часто пытаются вывести жертву из равновесия, например, новостью о внезапном выигрыше в лотерею, но взамен "нужно будете лишь оплатить небольшой взнос, а для этого – ввести данные банковской карты на сайте", - рассказали в ведомстве."Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не спросит секретные реквизиты карты, ПИН-коды и пароли. Только мошенники будут стремиться подобрать "ключ" к деньгам на ваших счетах: выведать конфиденциальные данные вашей карты (срок действия и 3 цифры с ее обратной стороны), логины и пароли к личному кабинету", - рассказали в управлении региональной безопасности.В свою очередь, глава ГУРБ Подмосковья, зампред облправительства Роман Каратаев рассказал, что в ведомстве проводится ежедневный мониторинг новых видов мошенничества, в том числе появляющихся и в других регионах РФ.

https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html

https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html

https://ria.ru/20210304/dannye-1599846672.html

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россия, технологии