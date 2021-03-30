https://ria.ru/20210330/moshenniki-1603379719.html

Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников

Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников

Лучше не вступать в разговор с телефонными мошенниками и постараться ограничить их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T01:11

2021-03-30T01:11

2021-03-30T10:33

илья лоевский

россия

мошенничество

роскачество

технологии

общество

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Россиянам предложили способ избавиться от телефонных мошенников

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лучше не вступать в разговор с телефонными мошенниками и постараться ограничить их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, можно установить на телефон определитель номера абонента. Специальная программа может заранее определить, что звонок поступает от мошенника, и предупредить вас об этом. Еще можно подключить услуги антиспама, которые предлагает ваш сотовый оператор."При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и отмечать, какие функции реализованы", — предостерег Лоевский.

https://ria.ru/20210329/moshennik-1603303298.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, россия, мошенничество, роскачество, технологии, общество