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Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников
Лучше не вступать в разговор с телефонными мошенниками и постараться ограничить их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T01:11
2021-03-30T10:33
илья лоевский
россия
мошенничество
роскачество
технологии
общество
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Россиянам предложили способ избавиться от телефонных мошенников
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лучше не вступать в разговор с телефонными мошенниками и постараться ограничить их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, можно установить на телефон определитель номера абонента. Специальная программа может заранее определить, что звонок поступает от мошенника, и предупредить вас об этом. Еще можно подключить услуги антиспама, которые предлагает ваш сотовый оператор."При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и отмечать, какие функции реализованы", — предостерег Лоевский.
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илья лоевский, россия, мошенничество, роскачество, технологии, общество

Специалист рассказал, как избавиться от телефонных мошенников

01:11 30.03.2021 (обновлено: 10:33 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лучше не вступать в разговор с телефонными мошенниками и постараться ограничить их возможности до вас дозвониться, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Если на телефоне есть такая техническая возможность, можно отключить входящие вызовы с номеров, которые не находятся в вашей записной книжке. Этот способ самый радикальный, но действенный, хотя есть огромный минус : вам не смогут дозвониться клиенты, курьеры доставки и другие", — отметил специалист.

По его словам, можно установить на телефон определитель номера абонента. Специальная программа может заранее определить, что звонок поступает от мошенника, и предупредить вас об этом. Еще можно подключить услуги антиспама, которые предлагает ваш сотовый оператор.
"При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и отмечать, какие функции реализованы", — предостерег Лоевский.
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