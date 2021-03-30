https://ria.ru/20210330/morpekhi-1603385229.html

Камчатских морпехов подняли по тревоге

Камчатских морпехов подняли по тревоге

Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:32

2021-03-30T03:32

2021-03-30T03:32

россия

тихоокеанский флот вмф россии

петропавловск-камчатский

армия

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар - РИА Новости. Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.Учения продлятся несколько дней, в них задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.

https://ria.ru/20210327/pushka-1602974637.html

россия

петропавловск-камчатский

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2021

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россия, тихоокеанский флот вмф россии, петропавловск-камчатский, армия, безопасность