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Камчатских морпехов подняли по тревоге
Камчатских морпехов подняли по тревоге
Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:32
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армия
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар - РИА Новости. Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.Учения продлятся несколько дней, в них задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, петропавловск-камчатский, армия, безопасность

Камчатских морпехов подняли по тревоге

03:32 30.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке
Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар - РИА Новости. Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.
"Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей протяженностью свыше 100 километров в районы сосредоточения", - уточнили в пресс-службе.
Учения продлятся несколько дней, в них задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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РоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииПетропавловск-КамчатскийАрмияБезопасность
 
 
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