https://ria.ru/20210330/morpekhi-1603385229.html
Камчатских морпехов подняли по тревоге
Камчатских морпехов подняли по тревоге
Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:32
2021-03-30T03:32
2021-03-30T03:32
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар - РИА Новости. Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.Учения продлятся несколько дней, в них задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.
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