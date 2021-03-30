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Шоубиз
https://ria.ru/20210330/morgenshtern-1603499381.html
Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру
Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру
Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:42
2021-03-30T23:49
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна."В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео "рэпера" Алишера Валеева. &lt;…&gt; Я рассказываю, что намерен делать дальше, а именно: привлечь Моргенштерна к ответственности", — написал он в Facebook.По мнению телеведущего, музыкант дважды нарушил российское законодательство. Осташко усмотрел в действиях рэпера склонение к употреблению наркотических веществ и попытку вовлечь аудиторию в занятия проституцией. "Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал", — добавил журналист.Осташко сопроводил публикацию роликом, призывающим "посадить" Моргенштерна. Также он потребовал прекратить распространение творчества артиста в интернете и на телевидении.
https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, звезды, первый канал (телеканал), москва, соцсети, общество

Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру

17:42 30.03.2021 (обновлено: 23:49 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна.
"В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео "рэпера" Алишера Валеева. <…> Я рассказываю, что намерен делать дальше, а именно: привлечь Моргенштерна к ответственности", — написал он в Facebook.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
25 марта, 15:51Шоубиз
Суд в Уфе взыскал с Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат
По мнению телеведущего, музыкант дважды нарушил российское законодательство. Осташко усмотрел в действиях рэпера склонение к употреблению наркотических веществ и попытку вовлечь аудиторию в занятия проституцией.
"Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал", — добавил журналист.
Осташко сопроводил публикацию роликом, призывающим "посадить" Моргенштерна. Также он потребовал прекратить распространение творчества артиста в интернете и на телевидении.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссиязвездыПервый канал (телеканал)МоскваСоцсетиОбщество
 
 
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