https://ria.ru/20210330/morgenshtern-1603499381.html
Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру
Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру
Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:42
2021-03-30T17:42
2021-03-30T23:49
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна."В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео "рэпера" Алишера Валеева. <…> Я рассказываю, что намерен делать дальше, а именно: привлечь Моргенштерна к ответственности", — написал он в Facebook.По мнению телеведущего, музыкант дважды нарушил российское законодательство. Осташко усмотрел в действиях рэпера склонение к употреблению наркотических веществ и попытку вовлечь аудиторию в занятия проституцией. "Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал", — добавил журналист.Осташко сопроводил публикацию роликом, призывающим "посадить" Моргенштерна. Также он потребовал прекратить распространение творчества артиста в интернете и на телевидении.
https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html
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