https://ria.ru/20210330/morgenshtern-1603499381.html

Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру

Ведущий Первого канала пожаловался на Моргенштерна в прокуратуру

Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:42

2021-03-30T17:42

2021-03-30T23:49

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко рассказал о намерении засудить рэпера Моргенштерна."В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео "рэпера" Алишера Валеева. <…> Я рассказываю, что намерен делать дальше, а именно: привлечь Моргенштерна к ответственности", — написал он в Facebook.По мнению телеведущего, музыкант дважды нарушил российское законодательство. Осташко усмотрел в действиях рэпера склонение к употреблению наркотических веществ и попытку вовлечь аудиторию в занятия проституцией. "Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал", — добавил журналист.Осташко сопроводил публикацию роликом, призывающим "посадить" Моргенштерна. Также он потребовал прекратить распространение творчества артиста в интернете и на телевидении.

https://ria.ru/20210325/morgenshtern-1602824369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/morgenshtern-1597685470.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, звезды, первый канал (телеканал), москва, соцсети, общество