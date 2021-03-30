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https://ria.ru/20210330/moloko-1603396459.html
Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко
Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко
Изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России, заявили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:50
2021-03-30T11:14
россия
виктория абрамченко
правительство рф
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России, заявили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко."Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен", - сказали в пресс-службе.Там напомнили, что экосбор существует в России уже несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. "В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых", - указали в аппарате Абрамченко.Так, продолжили в пресс-службе, с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки."После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан. Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию", - заключили в пресс-службе вице-премьера.
https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html
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60
россия, виктория абрамченко, правительство рф, общество

Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко

08:50 30.03.2021 (обновлено: 11:14 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе молочных продуктов
Покупатель в отделе молочных продуктов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России, заявили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
"Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен", - сказали в пресс-службе.
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Там напомнили, что экосбор существует в России уже несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки. "В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых", - указали в аппарате Абрамченко.
Так, продолжили в пресс-службе, с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки.
"После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан. Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию", - заключили в пресс-службе вице-премьера.
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