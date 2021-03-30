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МВД подготовило проект нового закона о мигрантах
МВД подготовило проект нового закона о мигрантах
Проект нового федерального закона о мигрантах готов, он будет внесен в правительство в конце 2021 года, сообщила начальник главного управления по вопросам... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:07
2021-03-30T18:05
мигранты
валентина казакова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Проект нового федерального закона о мигрантах готов, он будет внесен в правительство в конце 2021 года, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова."Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания. Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона (в правительство – ред.), скорее всего, в конце этого года", - сказала Казакова на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.В сентябре 2020 года она сообщала, что МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. Так, в новом законе предполагалось разделить миграционные режимы, упростить большинство процедур для трудоустройства иностранцев, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу. Кроме того, ведомство планировало предложить отказаться от института разрешений на временное проживание.
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мигранты, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество

МВД подготовило проект нового закона о мигрантах

16:07 30.03.2021 (обновлено: 18:05 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Проект нового федерального закона о мигрантах готов, он будет внесен в правительство в конце 2021 года, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания. Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона (в правительство – ред.), скорее всего, в конце этого года", - сказала Казакова на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
В сентябре 2020 года она сообщала, что МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. Так, в новом законе предполагалось разделить миграционные режимы, упростить большинство процедур для трудоустройства иностранцев, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу. Кроме того, ведомство планировало предложить отказаться от института разрешений на временное проживание.
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МигрантыВалентина КазаковаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
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