https://ria.ru/20210330/migranty-1603477548.html

МВД подготовило проект нового закона о мигрантах

МВД подготовило проект нового закона о мигрантах

Проект нового федерального закона о мигрантах готов, он будет внесен в правительство в конце 2021 года, сообщила начальник главного управления по вопросам... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:07

2021-03-30T16:07

2021-03-30T18:05

мигранты

валентина казакова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Проект нового федерального закона о мигрантах готов, он будет внесен в правительство в конце 2021 года, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова."Мы в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году, совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания. Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона (в правительство – ред.), скорее всего, в конце этого года", - сказала Казакова на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.В сентябре 2020 года она сообщала, что МВД России подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. Так, в новом законе предполагалось разделить миграционные режимы, упростить большинство процедур для трудоустройства иностранцев, так как сейчас существуют больше 30 вариантов привлечения иностранных граждан на работу. Кроме того, ведомство планировало предложить отказаться от института разрешений на временное проживание.

https://ria.ru/20210330/migranty-1603465944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, валентина казакова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество