https://ria.ru/20210330/migranty-1603465944.html
Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школах
Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школах
Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-30T15:11
2021-03-30T15:11
2021-03-31T00:12
европа
сша
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только такими детьми, заявил президент России Владимир Путин."В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <...>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов", — сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.Глава государства подчеркнул, что в России "ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода".Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не менее он указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках."Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос", — заключил глава государства.
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Путин о количестве детей мигрантов в школе
Президент России высказался по поводу того, сколько детей мигрантов должно учиться в школе.
2021-03-30T15:11
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только такими детьми, заявил президент России Владимир Путин
.
"В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <...>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов", — сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.
Глава государства подчеркнул, что в России "ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода".
"Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой — к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей", — подчеркнул президент.
Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не менее он указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках.
"Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос", — заключил глава государства.