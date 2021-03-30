https://ria.ru/20210330/migranty-1603465944.html

Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школах

Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школах

Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-30T15:11

2021-03-30T15:11

2021-03-31T00:12

европа

сша

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, а также не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только такими детьми, заявил президент России Владимир Путин."В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают <...>. Там образуются школы, которые фактически на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов", — сказал Путин во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям.Глава государства подчеркнул, что в России "ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода".Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой проблемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не менее он указал на необходимость внимательно следить за развитием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных национальных республиках."Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос", — заключил глава государства.

https://ria.ru/20210330/putin-1603458916.html

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Путин о количестве детей мигрантов в школе Президент России высказался по поводу того, сколько детей мигрантов должно учиться в школе. 2021-03-30T15:11 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, сша, россия, владимир путин, общество