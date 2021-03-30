https://ria.ru/20210330/mgu-1603469050.html

Ученые МГУ стали лауреатами премии Research Excellence Award Russia 2021

Ученые МГУ стали лауреатами премии Research Excellence Award Russia 2021

Четыре ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова стали лауреатами международной премии Research Excellence Award Russia 2021, которая РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:23

2021-03-30T15:23

2021-03-30T19:45

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

наука

навигатор абитуриента

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова стали лауреатами международной премии Research Excellence Award Russia 2021, которая присуждается самым публикуемым и цитируемым ученым и научным организациям, сообщает пресс-служба вуза.Премия Research Excellence Award Russia 2021 — продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей России и часть глобальной инициативы Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые данная премия была вручена в Китае в 2004 году. С тех пор премии самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям вручаются в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии. Вклад отдельного исследователя или организации в развитие науки на национальном и международном уровне учитывает количество опубликованных научных статей, их цитируемость в журналах международного уровня (по данным БД Scopus) и экспертную оценку.В номинации "Физические науки" победил Игорь Биленко — профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ. Биленко — специалист в области гравитационных волн, член коллаборации LIGО, которая впервые зарегистрировала гравитационные волны. В области его научных интересов предельные измерения, квантовые измерения, стандарты времени и частоты, детекторы гравитационных волн.Ведущий научный сотрудник НИИ Ядерной физики МГУ Василий Тарасов победил в номинации "Математика". Количество цитирований статей Тарасова в высокорейтинговых журналах, по данным международных баз, — более 3,8 тысячи. Область научных интересов – теоретическая физика, теория фундаментальных взаимодействий.Профессор кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Тамара Гордеева стала победителем в номинации "Психология". Она является автором более 140 научных работ в области психологии мотивации, мотивации достижения, мотивации учебной и профессиональной деятельности, психологии оптимизма и конструктивного мышления личности.Лучшим в категории "Молодой ученый" стал ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин. Он изучает экологию и систематику дрожжевых грибов, дрожжевые грибы в экстремальных и малоизученных местообитаниях, географии дрожжевых грибов, описал более 20 новых видов. Качалкин является представителем от России в Международной комиссии по дрожжам (ICY, IUMS)."Сегодня российские ученые демонстрируют выдающиеся достижения в самых разных областях науки. Приятно видеть, что большая часть исследований проводится отечественными университетами. Они служат площадками, обеспечивающими не только передачу знаний, но и их производство. По этой причине именно университетская наука составляет ядро национальных научных школ и новое поколение их лидеров", — прокомментировал результаты ректор МГУ, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.

https://na.ria.ru/20210329/minobrnauki-1603267439.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, навигатор абитуриента, общество