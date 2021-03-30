Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210330/mgu-1603469050.html
Ученые МГУ стали лауреатами премии Research Excellence Award Russia 2021
Ученые МГУ стали лауреатами премии Research Excellence Award Russia 2021
Четыре ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова стали лауреатами международной премии Research Excellence Award Russia 2021, которая РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:23
2021-03-30T19:45
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
наука
навигатор абитуриента
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603521123_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c7ec8a36607152a3744df31770f66a37.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Четыре ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова стали лауреатами международной премии Research Excellence Award Russia 2021, которая присуждается самым публикуемым и цитируемым ученым и научным организациям, сообщает пресс-служба вуза.Премия Research Excellence Award Russia 2021 — продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей России и часть глобальной инициативы Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые данная премия была вручена в Китае в 2004 году. С тех пор премии самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям вручаются в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии. Вклад отдельного исследователя или организации в развитие науки на национальном и международном уровне учитывает количество опубликованных научных статей, их цитируемость в журналах международного уровня (по данным БД Scopus) и экспертную оценку.В номинации "Физические науки" победил Игорь Биленко — профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ. Биленко — специалист в области гравитационных волн, член коллаборации LIGО, которая впервые зарегистрировала гравитационные волны. В области его научных интересов предельные измерения, квантовые измерения, стандарты времени и частоты, детекторы гравитационных волн.Ведущий научный сотрудник НИИ Ядерной физики МГУ Василий Тарасов победил в номинации "Математика". Количество цитирований статей Тарасова в высокорейтинговых журналах, по данным международных баз, — более 3,8 тысячи. Область научных интересов – теоретическая физика, теория фундаментальных взаимодействий.Профессор кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Тамара Гордеева стала победителем в номинации "Психология". Она является автором более 140 научных работ в области психологии мотивации, мотивации достижения, мотивации учебной и профессиональной деятельности, психологии оптимизма и конструктивного мышления личности.Лучшим в категории "Молодой ученый" стал ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин. Он изучает экологию и систематику дрожжевых грибов, дрожжевые грибы в экстремальных и малоизученных местообитаниях, географии дрожжевых грибов, описал более 20 новых видов. Качалкин является представителем от России в Международной комиссии по дрожжам (ICY, IUMS)."Сегодня российские ученые демонстрируют выдающиеся достижения в самых разных областях науки. Приятно видеть, что большая часть исследований проводится отечественными университетами. Они служат площадками, обеспечивающими не только передачу знаний, но и их производство. По этой причине именно университетская наука составляет ядро национальных научных школ и новое поколение их лидеров", — прокомментировал результаты ректор МГУ, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.
https://na.ria.ru/20210329/minobrnauki-1603267439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603521123_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_19c1d8d64656bf1d662cbd7d769f932e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, навигатор абитуриента, общество

Ученые МГУ стали лауреатами премии Research Excellence Award Russia 2021

15:23 30.03.2021 (обновлено: 19:45 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаСтатуэтки премии Research Excellence Award Russia 2021
Статуэтки премии Research Excellence Award Russia 2021 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар РИА Новости. Четыре ученых из Московского государственного университета имени Ломоносова стали лауреатами международной премии Research Excellence Award Russia 2021, которая присуждается самым публикуемым и цитируемым ученым и научным организациям, сообщает пресс-служба вуза.
Премия Research Excellence Award Russia 2021 — продолжение десятилетней традиции награждения выдающихся исследователей России и часть глобальной инициативы Elsevier по поддержанию деятельности ученых. Впервые данная премия была вручена в Китае в 2004 году. С тех пор премии самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям вручаются в Европе и России, странах Латинской Америки и Азии. Вклад отдельного исследователя или организации в развитие науки на национальном и международном уровне учитывает количество опубликованных научных статей, их цитируемость в журналах международного уровня (по данным БД Scopus) и экспертную оценку.

"Четыре ученых МГУ стали лауреатами престижной международной премии Research Excellence Award Russia 2021. Премия этого года проводится совместно с Российским Союзом ректоров (РСР)... Московский университет также получил отдельную награду за вклад в исследования по приоритетам научно-технологического развития РФ. Премия Research Excellence Award Russia 2021 приурочена к Году науки и технологий в России", — говорится в сообщении.

В номинации "Физические науки" победил Игорь Биленко — профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ. Биленко — специалист в области гравитационных волн, член коллаборации LIGО, которая впервые зарегистрировала гравитационные волны. В области его научных интересов предельные измерения, квантовые измерения, стандарты времени и частоты, детекторы гравитационных волн.
Ведущий научный сотрудник НИИ Ядерной физики МГУ Василий Тарасов победил в номинации "Математика". Количество цитирований статей Тарасова в высокорейтинговых журналах, по данным международных баз, — более 3,8 тысячи. Область научных интересов – теоретическая физика, теория фундаментальных взаимодействий.
Профессор кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Тамара Гордеева стала победителем в номинации "Психология". Она является автором более 140 научных работ в области психологии мотивации, мотивации достижения, мотивации учебной и профессиональной деятельности, психологии оптимизма и конструктивного мышления личности.
Студенты естественно-технологического факультета во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 11:57
Фальков призвал объединить усилия вузов и ученых для популяризации науки
Лучшим в категории "Молодой ученый" стал ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин. Он изучает экологию и систематику дрожжевых грибов, дрожжевые грибы в экстремальных и малоизученных местообитаниях, географии дрожжевых грибов, описал более 20 новых видов. Качалкин является представителем от России в Международной комиссии по дрожжам (ICY, IUMS).
"Сегодня российские ученые демонстрируют выдающиеся достижения в самых разных областях науки. Приятно видеть, что большая часть исследований проводится отечественными университетами. Они служат площадками, обеспечивающими не только передачу знаний, но и их производство. По этой причине именно университетская наука составляет ядро национальных научных школ и новое поколение их лидеров", — прокомментировал результаты ректор МГУ, президент Российского союза ректоров, академик Виктор Садовничий.
 
НаукаВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваНавигатор абитуриентаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния