Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"
20:55 30.03.2021 (обновлено: 21:27 30.03.2021)
© РИА Новости / Василий БатановКорабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
С подобным предположением ранее выступил военный эксперт Алексей Валюженич. Он предположил, что учения НАТО в Черном море свидетельствуют о том, что альянс пытается подтолкнуть Киев к эскалации напряженности в Донбассе и вовлечь Россию в конфликт.
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"Ковбои очень разозлили медведя. А тот терпит и терпит — до поры до времени. Потом всем этим натовцам <…> придется тяжко", — возмутились в комментариях.
"НАТО управляют либо дураки, либо наглецы — они используют любые средства, чтобы начать войну с Россией, и неважно, что она продлится дней пять. Неужели кто-то действительно верит, что какой-нибудь Ганс, Пьер и Джордж пойдет стрелять по русским во имя виртуальной "демократии"? <…> А мокрые сны Украины о войне с Россией — еще большая глупость", — выразил мнение один из читателей "Фактов".
"А потом скажут, что это русские агрессивные. Теперь даже слепые <…> понимают, кто тут агрессор", — согласились с ним.
"После всего этого Украина снова будет окраиной России, отсюда и ее название", — подытожил комментатор.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально несущие ей угрозу.
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