https://ria.ru/20210330/medved-1603532567.html

Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"

Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"

Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:55

2021-03-30T20:55

2021-03-30T21:27

черное море

украина

донбасс

нато

дмитрий песков

москва

европа

болгария

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной.С подобным предположением ранее выступил военный эксперт Алексей Валюженич. Он предположил, что учения НАТО в Черном море свидетельствуют о том, что альянс пытается подтолкнуть Киев к эскалации напряженности в Донбассе и вовлечь Россию в конфликт."Ковбои очень разозлили медведя. А тот терпит и терпит — до поры до времени. Потом всем этим натовцам <…> придется тяжко", — возмутились в комментариях."НАТО управляют либо дураки, либо наглецы — они используют любые средства, чтобы начать войну с Россией, и неважно, что она продлится дней пять. Неужели кто-то действительно верит, что какой-нибудь Ганс, Пьер и Джордж пойдет стрелять по русским во имя виртуальной "демократии"? <…> А мокрые сны Украины о войне с Россией — еще большая глупость", — выразил мнение один из читателей "Фактов"."А потом скажут, что это русские агрессивные. Теперь даже слепые <…> понимают, кто тут агрессор", — согласились с ним."После всего этого Украина снова будет окраиной России, отсюда и ее название", — подытожил комментатор.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально несущие ей угрозу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/mid-1602953616.html

https://ria.ru/20210330/perekhvat-1603507459.html

черное море

украина

донбасс

москва

европа

болгария

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черное море, украина, донбасс, нато, дмитрий песков, москва, европа, болгария