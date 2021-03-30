Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/medved-1603532567.html
Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"
Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"
Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:55
2021-03-30T21:27
черное море
украина
донбасс
нато
дмитрий песков
москва
европа
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169807_0:219:3250:2047_1920x0_80_0_0_a2bad746b066ddfaf68b01ed7fecb66a.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной.С подобным предположением ранее выступил военный эксперт Алексей Валюженич. Он предположил, что учения НАТО в Черном море свидетельствуют о том, что альянс пытается подтолкнуть Киев к эскалации напряженности в Донбассе и вовлечь Россию в конфликт."Ковбои очень разозлили медведя. А тот терпит и терпит — до поры до времени. Потом всем этим натовцам &lt;…&gt; придется тяжко", — возмутились в комментариях."НАТО управляют либо дураки, либо наглецы — они используют любые средства, чтобы начать войну с Россией, и неважно, что она продлится дней пять. Неужели кто-то действительно верит, что какой-нибудь Ганс, Пьер и Джордж пойдет стрелять по русским во имя виртуальной "демократии"? &lt;…&gt; А мокрые сны Украины о войне с Россией — еще большая глупость", — выразил мнение один из читателей "Фактов"."А потом скажут, что это русские агрессивные. Теперь даже слепые &lt;…&gt; понимают, кто тут агрессор", — согласились с ним."После всего этого Украина снова будет окраиной России, отсюда и ее название", — подытожил комментатор.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально несущие ей угрозу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/mid-1602953616.html
https://ria.ru/20210330/perekhvat-1603507459.html
черное море
украина
донбасс
москва
европа
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571169807_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_fd01534f06ff4bc0ed28556e5b60a6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, украина, донбасс, нато, дмитрий песков, москва, европа, болгария

Болгары предостерегли Украину от попытки "разозлить русского медведя"

20:55 30.03.2021 (обновлено: 21:27 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Василий БатановКорабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе
Корабли Черноморского флота ВМФ России во время генеральной репетиции парада Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной.
С подобным предположением ранее выступил военный эксперт Алексей Валюженич. Он предположил, что учения НАТО в Черном море свидетельствуют о том, что альянс пытается подтолкнуть Киев к эскалации напряженности в Донбассе и вовлечь Россию в конфликт.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:23
МИД рассказал о реакции России на обвинения НАТО
"Ковбои очень разозлили медведя. А тот терпит и терпит — до поры до времени. Потом всем этим натовцам <…> придется тяжко", — возмутились в комментариях.
"НАТО управляют либо дураки, либо наглецы — они используют любые средства, чтобы начать войну с Россией, и неважно, что она продлится дней пять. Неужели кто-то действительно верит, что какой-нибудь Ганс, Пьер и Джордж пойдет стрелять по русским во имя виртуальной "демократии"? <…> А мокрые сны Украины о войне с Россией — еще большая глупость", — выразил мнение один из читателей "Фактов".
"А потом скажут, что это русские агрессивные. Теперь даже слепые <…> понимают, кто тут агрессор", — согласились с ним.
"После всего этого Украина снова будет окраиной России, отсюда и ее название", — подытожил комментатор.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 18:06
НАТО сообщила о десяти перехватах российских самолетов 29 марта
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально несущие ей угрозу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Черное мореУкраинаДонбассНАТОДмитрий ПесковМоскваЕвропаБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния