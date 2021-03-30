https://ria.ru/20210330/lukashenko-1603426908.html

Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции

Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:08

2021-03-30T12:08

2021-03-30T12:42

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РФ и ее руководства.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.При этом в феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять. Тогда он также отметил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике.

https://ria.ru/20210323/lukashenko-1602476608.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире