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Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции
Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:08
2021-03-30T12:42
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РФ и ее руководства.Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.При этом в феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять. Тогда он также отметил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции

12:08 30.03.2021 (обновлено: 12:42 30.03.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РФ и ее руководства.
"Тем, кто забыл, напоминаю, что не Россия и руководство России заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к конституции", - приводит слова белорусского лидера издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
При этом в феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять. Тогда он также отметил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике.
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