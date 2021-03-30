Лукашенко рассказал, кто принимал решение об изменении конституции
12:08 30.03.2021 (обновлено: 12:42 30.03.2021)
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сами пришли к решению о необходимости внесения поправок в конституцию, а не под давлением РФ и ее руководства.
"Тем, кто забыл, напоминаю, что не Россия и руководство России заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к конституции", - приводит слова белорусского лидера издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
Ранее Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая и займется подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
При этом в феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления, но основной закон надо менять. Тогда он также отметил, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике.