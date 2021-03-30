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В Латвии отказались закрыть дело русскоязычной журналистки
В Латвии отказались закрыть дело русскоязычной журналистки
Прокурор Генеральной прокуратуры Латвии отказался закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, которое было возбуждено в связи с ее... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:22
2021-03-30T23:22
россия сегодня
маргарита симоньян
латвия
в мире
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РИГА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Генеральной прокуратуры Латвии отказался закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, которое было возбуждено в связи с ее сотрудничеством с международным информационным агентством "Россия сегодня".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Одной из журналистов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, стала Алла Березовская. Она решила оспорить это в прокуратуре.Адвокат Имма Янсоне подготовила жалобу на то, что следователь Службы государственной безопасности отказался прекращать уголовный процесс в отношении Березовской. Янсоне получила ответ от прокурора отдела надзора за досудебным следствием Генпрокуратуры Иво Ивановса, документ есть в распоряжении РИА Новости.В ответе сказано, что Березовская является подозреваемой по уголовному делу, и нет причин его закрывать. Прокурор сообщает, что согласно Уголовно-процессуальному закону следователь обязан предпринимать действия, чтобы выяснить, произошло ли преступное деяние, кто его совершил, должен ли кто-либо нести за это уголовно-правовую ответственность; установить данное лицо и получить доказательства, дающие основание привлечь лицо к уголовной ответственности.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html
https://ria.ru/20210330/estoniya-1603528786.html
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россия сегодня, маргарита симоньян, латвия, в мире

В Латвии отказались закрыть дело русскоязычной журналистки

23:22 30.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей МелконовТорговый центр в Риге
Торговый центр в Риге - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Читать ria.ru в
РИГА, 30 мар – РИА Новости. Прокурор Генеральной прокуратуры Латвии отказался закрыть уголовное дело в отношении журналистки Аллы Березовской, которое было возбуждено в связи с ее сотрудничеством с международным информационным агентством "Россия сегодня".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
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Одной из журналистов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, стала Алла Березовская. Она решила оспорить это в прокуратуре.
Адвокат Имма Янсоне подготовила жалобу на то, что следователь Службы государственной безопасности отказался прекращать уголовный процесс в отношении Березовской. Янсоне получила ответ от прокурора отдела надзора за досудебным следствием Генпрокуратуры Иво Ивановса, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В ответе сказано, что Березовская является подозреваемой по уголовному делу, и нет причин его закрывать. Прокурор сообщает, что согласно Уголовно-процессуальному закону следователь обязан предпринимать действия, чтобы выяснить, произошло ли преступное деяние, кто его совершил, должен ли кто-либо нести за это уголовно-правовую ответственность; установить данное лицо и получить доказательства, дающие основание привлечь лицо к уголовной ответственности.
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"При этом в принятии своих постановлений направляющее процесс лицо – следователь – является независимым. Прекращение уголовного процесса допустимо только в случае, если для этого есть законное основание, а именно, проведено полное расследование устанавливаемых в деле обстоятельств, и после оценки полученных доказательств следователь приходит к выводу, что в деле обнаружено какое-либо из предусмотренных законом обстоятельств, не допускающих уголовный процесс. Я не усматриваю законных оснований дать указание о прекращении уголовного процесса", - сказано в ответе.

Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
Россия сегодняМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
 
 
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