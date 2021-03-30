Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/krym-1603430616.html
В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "непроходимым цинизмом" заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:28
2021-03-30T12:28
владимир константинов
леонид кравчук
симферополь
республика крым
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602119833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c31a4b5f9b8669c0dccb9e339b9cb4fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "непроходимым цинизмом" заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по возобновлению подачи воды в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры."Своим заявлением Кравчук дал понять, что когда усилия Украины, направленные на то, чтобы вызвать в Крыму гуманитарную катастрофу, увенчаются успехом, то они ждут нас на переговоры. По всей видимости, в их мечтах на эти переговоры мы должны приползти на коленях. Чего здесь больше - непроходимого цинизма или наивной уверенности в том, что они такие великие и ужасные, - сразу и не поймешь", - сказал РИА Новости Константинов."Ведь собирались они вызвать у нас гуманитарную катастрофу, когда обесточивали Крым, когда блокировали традиционные товарные потоки. И всякий раз садились в лужу. Но как приятно, сидя в луже, тешить себя иллюзиями, мечтать о том, что можешь кого-то унизить и растоптать, даже если ни на что такое не способен. Эта публика, в том числе и Кравчук, живут в своём выдуманном мире. Это в нём возможно доведение ситуации в Крыму до гуманитарной катастрофы", - добавил Константинов.По его словам, в реальности ситуация совсем иная, вопрос с обеспечением надежного водоснабжения полуострова находится под контролем."Идут масштабные работы, результаты которых позволяют с уверенностью заявить, что курортный сезон водой будет обеспечен, а в ближайшее время эта проблема будет так же решена, как и все остальные, которые нам подбросила за последние годы Украина. Перекрытие Северо-Крымского канала по преступному распоряжению украинских властей преступлением и останется, но впредь мы обойдемся без их воды", - подчеркнул глава парламента.При этом Константинов подчеркнул, что словам Кравчука не стоит доверять и относиться к ним серьезно. "В ноябре 1990 года Кравчук, будучи спикером Верховной Рады УССР, обещал Крыму автономию. Чуть позже, уже будучи кандидатом в президенты Украины, он обещал, что в этой стране русские будут жить лучше, чем в России. Думаю, этих двух фактов достаточно, чтобы понять, как следует относиться к заявлениям этого персонажа", - сказал глава парламента.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html
https://ria.ru/20210328/krym-1603175180.html
симферополь
республика крым
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602119833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a6ca6e6cb8553ba6d56ebc4af82780f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, леонид кравчук, симферополь, республика крым, киев, украина, в мире

В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом

12:28 30.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "непроходимым цинизмом" заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по возобновлению подачи воды в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 16:42
В России ответили на условия Украины по снятию водной блокады Крыма
"Своим заявлением Кравчук дал понять, что когда усилия Украины, направленные на то, чтобы вызвать в Крыму гуманитарную катастрофу, увенчаются успехом, то они ждут нас на переговоры. По всей видимости, в их мечтах на эти переговоры мы должны приползти на коленях. Чего здесь больше - непроходимого цинизма или наивной уверенности в том, что они такие великие и ужасные, - сразу и не поймешь", - сказал РИА Новости Константинов.
"Ведь собирались они вызвать у нас гуманитарную катастрофу, когда обесточивали Крым, когда блокировали традиционные товарные потоки. И всякий раз садились в лужу. Но как приятно, сидя в луже, тешить себя иллюзиями, мечтать о том, что можешь кого-то унизить и растоптать, даже если ни на что такое не способен. Эта публика, в том числе и Кравчук, живут в своём выдуманном мире. Это в нём возможно доведение ситуации в Крыму до гуманитарной катастрофы", - добавил Константинов.
По его словам, в реальности ситуация совсем иная, вопрос с обеспечением надежного водоснабжения полуострова находится под контролем.
"Идут масштабные работы, результаты которых позволяют с уверенностью заявить, что курортный сезон водой будет обеспечен, а в ближайшее время эта проблема будет так же решена, как и все остальные, которые нам подбросила за последние годы Украина. Перекрытие Северо-Крымского канала по преступному распоряжению украинских властей преступлением и останется, но впредь мы обойдемся без их воды", - подчеркнул глава парламента.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 09:52
Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины
При этом Константинов подчеркнул, что словам Кравчука не стоит доверять и относиться к ним серьезно. "В ноябре 1990 года Кравчук, будучи спикером Верховной Рады УССР, обещал Крыму автономию. Чуть позже, уже будучи кандидатом в президенты Украины, он обещал, что в этой стране русские будут жить лучше, чем в России. Думаю, этих двух фактов достаточно, чтобы понять, как следует относиться к заявлениям этого персонажа", - сказал глава парламента.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Владимир КонстантиновЛеонид КравчукСимферопольРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59Найдено лекарство замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
12:12В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
12:09"Карты" Apple получили функцию, которая есть у конкурентов уже много лет
Лента новостейМолния