https://ria.ru/20210330/krym-1603430616.html

В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом

В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "непроходимым цинизмом" заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:28

2021-03-30T12:28

2021-03-30T12:28

владимир константинов

леонид кравчук

симферополь

республика крым

киев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "непроходимым цинизмом" заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по возобновлению подачи воды в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры."Своим заявлением Кравчук дал понять, что когда усилия Украины, направленные на то, чтобы вызвать в Крыму гуманитарную катастрофу, увенчаются успехом, то они ждут нас на переговоры. По всей видимости, в их мечтах на эти переговоры мы должны приползти на коленях. Чего здесь больше - непроходимого цинизма или наивной уверенности в том, что они такие великие и ужасные, - сразу и не поймешь", - сказал РИА Новости Константинов."Ведь собирались они вызвать у нас гуманитарную катастрофу, когда обесточивали Крым, когда блокировали традиционные товарные потоки. И всякий раз садились в лужу. Но как приятно, сидя в луже, тешить себя иллюзиями, мечтать о том, что можешь кого-то унизить и растоптать, даже если ни на что такое не способен. Эта публика, в том числе и Кравчук, живут в своём выдуманном мире. Это в нём возможно доведение ситуации в Крыму до гуманитарной катастрофы", - добавил Константинов.По его словам, в реальности ситуация совсем иная, вопрос с обеспечением надежного водоснабжения полуострова находится под контролем."Идут масштабные работы, результаты которых позволяют с уверенностью заявить, что курортный сезон водой будет обеспечен, а в ближайшее время эта проблема будет так же решена, как и все остальные, которые нам подбросила за последние годы Украина. Перекрытие Северо-Крымского канала по преступному распоряжению украинских властей преступлением и останется, но впредь мы обойдемся без их воды", - подчеркнул глава парламента.При этом Константинов подчеркнул, что словам Кравчука не стоит доверять и относиться к ним серьезно. "В ноябре 1990 года Кравчук, будучи спикером Верховной Рады УССР, обещал Крыму автономию. Чуть позже, уже будучи кандидатом в президенты Украины, он обещал, что в этой стране русские будут жить лучше, чем в России. Думаю, этих двух фактов достаточно, чтобы понять, как следует относиться к заявлениям этого персонажа", - сказал глава парламента.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

https://ria.ru/20210328/krym-1603175180.html

симферополь

республика крым

киев

украина

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владимир константинов, леонид кравчук, симферополь, республика крым, киев, украина, в мире