Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html
В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции
В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции
В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:17
2021-03-30T12:10
россия
алексей черняк
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:487:2773:2047_1920x0_80_0_0_4bc7c3a215fa1e5c39f578217eeab09e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей.Ранее Канберра и Оттава включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста."Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — сказал РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.Он напомнил, что до пандемии республику посетили представители более 150 стран и многие из них узнали о Крыме именно из-за санкций. А Западу и его партнерам Черняк посоветовал уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей черняк, владимир путин, республика крым, севастополь, украина

В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

09:17 30.03.2021 (обновлено: 12:10 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей.
Ранее Канберра и Оттава включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста.
"Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — сказал РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Он напомнил, что до пандемии республику посетили представители более 150 стран и многие из них узнали о Крыме именно из-за санкций. А Западу и его партнерам Черняк посоветовал уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона.
Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
 
РоссияАлексей ЧернякВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59Найдено лекарство замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
12:12В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
12:09"Карты" Apple получили функцию, которая есть у конкурентов уже много лет
Лента новостейМолния