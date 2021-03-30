https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html

В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции

В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:17

2021-03-30T09:17

2021-03-30T12:10

россия

алексей черняк

владимир путин

республика крым

севастополь

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду, которые расширили санкции против России и полуострова, за бесплатную рекламу местных достопримечательностей.Ранее Канберра и Оттава включили в черный список нескольких россиян и четыре компании, связанные, в числе прочего, со строительством Крымского моста."Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга. Как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова", — сказал РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.Он напомнил, что до пандемии республику посетили представители более 150 стран и многие из них узнали о Крыме именно из-за санкций. А Западу и его партнерам Черняк посоветовал уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона.Полуостров вернулся в состав России после госпереворота на Украине, такое желание высказало большинство его жителей. В Киеве продолжают считать эту территорию своей. Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское". В Москве не раз подчеркивали, что крымский вопрос закрыт.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей черняк, владимир путин, республика крым, севастополь, украина