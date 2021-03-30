https://ria.ru/20210330/krossovki-1603388585.html

Nike подала в суд на компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки

Nike подала в суд на компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки

Бренд спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила "сатанинские кроссовки" с каплей человеческой крови. Об РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:37

2021-03-30T05:37

2021-03-30T10:54

вашингтон

nike, inc.

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Бренд спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая вместе с рэпером Lil Nas X выпустила "сатанинские кроссовки" с каплей человеческой крови. Об этом сообщает телеканал NBC News.Nike обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Дело в том, что кроссовки под названием Satan Shoes ("Сатанинская обувь") представляют собой модифицированные Nike Air Max 97: к оригинальной версии добавлена подвеска в виде пентаграммы, а пузырек воздуха в подошве содержит, как утверждается, каплю крови. Кроме того, на кроссовках есть надпись Luke 10:18 — отсылка к стиху 18 главы 10 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.В MSCHF телеканалу подтвердили, что действительно добавили в подошву каплю крови, которую специально для этого сдали сотрудники компании. Всего в продажу выпустили 666 пар кроссовок по цене 1018 долларов. Вскоре все они разошлись.Примечательно, что Nike имеет претензии только к MSCHF, а рэпер Lil Nas X в качестве ответчика не называется. В иске утверждается, что "сатанинские кроссовки" уже привели к призывам бойкотировать Nike из-за слухов о том, что сама компания якобы разрешила продажу подобной обуви. Nike подчеркивает, что не имеет к "сатанинским кроссовкам" никакого отношения.Lil Nas X прокомментировал новость о "сатанинских кроссовках" в Twitter, опубликовав фрагмент мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", в котором один из персонажей говорит: "Я просто шутил… Ребята, вы же знаете, что я просто шутил, верно?"Американский рэпер Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл) родился 9 апреля 1999 года. Он получил известность благодаря синглу Old Town Road.

https://ria.ru/20210207/krossovki-1594209783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, nike, inc., в мире