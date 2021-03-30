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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603521603.html
Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным
Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным
В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:26
2021-03-30T20:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Док-ток" на Первом канале.Таким образом, он опроверг слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, которая заявила, что текущие показатели "позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры".Министр указал, что "для волны характерен подъем".По словам Мурашко, к августу в стране планируется вакцинировать 69,8 миллиона человек, что создаст иммунную прослойку для защиты от инфекции.В России за все время пандемии зарегистрировали более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре: цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных и 1,5 тысячи мобильных точек вакцинации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным

19:26 30.03.2021 (обновлено: 20:58 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро "Беляево"
Пассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Док-ток" на Первом канале.
Таким образом, он опроверг слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, которая заявила, что текущие показатели "позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры".
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 19:21Распространение коронавируса
Мясников оценил угрозу третьей волны коронавируса в России
Министр указал, что "для волны характерен подъем".
По словам Мурашко, к августу в стране планируется вакцинировать 69,8 миллиона человек, что создаст иммунную прослойку для защиты от инфекции.
В России за все время пандемии зарегистрировали более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре: цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.
Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных и 1,5 тысячи мобильных точек вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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