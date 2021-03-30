https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603521603.html

Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным

Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным

В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:26

2021-03-30T19:26

2021-03-30T20:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Док-ток" на Первом канале.Таким образом, он опроверг слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, которая заявила, что текущие показатели "позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры".Министр указал, что "для волны характерен подъем".По словам Мурашко, к августу в стране планируется вакцинировать 69,8 миллиона человек, что создаст иммунную прослойку для защиты от инфекции.В России за все время пандемии зарегистрировали более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре: цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных и 1,5 тысячи мобильных точек вакцинации.

https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество