https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603521603.html
Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным
Мурашко счел заявление о третьей волне COVID-19 в России преждевременным
В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:26
2021-03-30T19:26
2021-03-30T20:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 30 мар — РИА Новости. В России ежедневно снижается заболеваемость COVID-19, поэтому говорить о третьей волне коронавируса преждевременно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Док-ток" на Первом канале.Таким образом, он опроверг слова замглавы Минздрава Татьяны Семеновой, которая заявила, что текущие показатели "позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры".Министр указал, что "для волны характерен подъем".По словам Мурашко, к августу в стране планируется вакцинировать 69,8 миллиона человек, что создаст иммунную прослойку для защиты от инфекции.В России за все время пандемии зарегистрировали более 4,5 миллиона случаев COVID-19. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре: цифры приближались к 30 тысячам, потом пошли на спад. За минувшее сутки оперштаб отчитался о 8277 новых заболевших.Сейчас в России работают 4,5 тысячи стационарных и 1,5 тысячи мобильных точек вакцинации.
https://ria.ru/20210330/myasnikov-1603521763.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество