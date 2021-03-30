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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603488419.html
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса
Минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране местного штамма коронавируса, отметив при этом, что он не имеет "клинического или эпидемиологического... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:54
2021-03-30T16:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране местного штамма коронавируса, отметив при этом, что он не имеет "клинического или эпидемиологического значения"."Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов - израильский вариант", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что израильский штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения" - он не влияет на распространение инфекции, не приводит к росту случаев тяжелобольных и не меняет эффективность вакцины.Израильский штамм появился в июле, на данный момент он исчезает.Ранее на сайте MedRxiv было опубликовано исследование израильских ученых о местном штамме P681H, однако исследователи сообщили, что фиксировать его стали с осени 2020 года и к январю 2021 года был зафиксирован 181 случай обнаружения штамма. Исследователи также отмечают, что он не повлиял на рост "показателей инфицирования" в стране.
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коронавирус covid-19, израиль, в мире

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

16:54 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране местного штамма коронавируса, отметив при этом, что он не имеет "клинического или эпидемиологического значения".
"Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов - израильский вариант", - говорится в сообщении.
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В нем также отмечается, что израильский штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения" - он не влияет на распространение инфекции, не приводит к росту случаев тяжелобольных и не меняет эффективность вакцины.
Израильский штамм появился в июле, на данный момент он исчезает.
Ранее на сайте MedRxiv было опубликовано исследование израильских ученых о местном штамме P681H, однако исследователи сообщили, что фиксировать его стали с осени 2020 года и к январю 2021 года был зафиксирован 181 случай обнаружения штамма. Исследователи также отмечают, что он не повлиял на рост "показателей инфицирования" в стране.
 
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