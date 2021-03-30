https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603488419.html

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране местного штамма коронавируса, отметив при этом, что он не имеет "клинического или эпидемиологического... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:54

2021-03-30T16:54

2021-03-30T16:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Минздрав Израиля сообщил об обнаружении в стране местного штамма коронавируса, отметив при этом, что он не имеет "клинического или эпидемиологического значения"."Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения опубликовала исследование, в котором обобщены штаммы, существовавшие в Израиле с момента вспышки пандемии в марте 2020 года до января. Среди результатов - израильский вариант", - говорится в сообщении.В нем также отмечается, что израильский штамм "не имеет клинического или эпидемиологического значения" - он не влияет на распространение инфекции, не приводит к росту случаев тяжелобольных и не меняет эффективность вакцины.Израильский штамм появился в июле, на данный момент он исчезает.Ранее на сайте MedRxiv было опубликовано исследование израильских ученых о местном штамме P681H, однако исследователи сообщили, что фиксировать его стали с осени 2020 года и к январю 2021 года был зафиксирован 181 случай обнаружения штамма. Исследователи также отмечают, что он не повлиял на рост "показателей инфицирования" в стране.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

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Попова: в России обнаружено 1424 мутации коронавируса Главный санитарный врач России Анна Попова на совещании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина сообщила о том, сколько мутаций коронавируса выявлено на территории Российской Федерации. 2021-03-30T16:54 true PT1M27S

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коронавирус covid-19, израиль, в мире