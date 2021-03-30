https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html

В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19

В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19

Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:41

2021-03-30T14:41

2021-03-30T14:41

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

европа

италия

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и предостерегла американцев о возможности четвертой волны пандемии.Как заявила Валенски в ходе брифинга в Белом доме, за последнюю неделю число роста новых случаев заболевания коронавирусом в США возросло на 10% после длительного периода стагнации. По ее словам, в настоящее время в стране появляется порядка 60 тысяч новых заболевших. Помимо этого возросло количество госпитализаций и случаев летального исхода."Траектория пандемии в США похожа на многие другие страны в Европе, включая то, как (ситуация) в Германии, Италии и Франции выглядела несколько недель назад. С тех пор в этих странах наблюдается постоянный и тревожный рост случаев (заражения). Мы не бессильны; мы можем изменить эту траекторию пандемии. Но это потребует от нас всех, чтобы мы снова стали последовательно следовать стратегиям профилактики в области общественного здравоохранения, пока мы будем работать над вакцинацией американского населения", - заявила Валенски.

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/zakharova-1602964630.html

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коронавирус covid-19, европа, италия, сша, в мире