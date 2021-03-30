В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и предостерегла американцев о возможности четвертой волны пандемии.
Как заявила Валенски в ходе брифинга в Белом доме, за последнюю неделю число роста новых случаев заболевания коронавирусом в США возросло на 10% после длительного периода стагнации. По ее словам, в настоящее время в стране появляется порядка 60 тысяч новых заболевших. Помимо этого возросло количество госпитализаций и случаев летального исхода.
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"Я собираюсь поразмышлять о непрекращающемся у меня чувстве неминуемой гибели", - заявила Валенски на брифинге, транскрипт которого опубликован на сайте Белого дома.
"Траектория пандемии в США похожа на многие другие страны в Европе, включая то, как (ситуация) в Германии, Италии и Франции выглядела несколько недель назад. С тех пор в этих странах наблюдается постоянный и тревожный рост случаев (заражения). Мы не бессильны; мы можем изменить эту траекторию пандемии. Но это потребует от нас всех, чтобы мы снова стали последовательно следовать стратегиям профилактики в области общественного здравоохранения, пока мы будем работать над вакцинацией американского населения", - заявила Валенски.
"Мы не можем позволить себе бездействие. Ради здоровья нашей страны мы должны работать вместе, чтобы предотвратить четвертую волну", - добавила она.