Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html
В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19
В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19
Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:41
2021-03-30T14:41
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
европа
италия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_0:55:3121:1811_1920x0_80_0_0_c4419d667b327115075697d4cbb1bf9e.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и предостерегла американцев о возможности четвертой волны пандемии.Как заявила Валенски в ходе брифинга в Белом доме, за последнюю неделю число роста новых случаев заболевания коронавирусом в США возросло на 10% после длительного периода стагнации. По ее словам, в настоящее время в стране появляется порядка 60 тысяч новых заболевших. Помимо этого возросло количество госпитализаций и случаев летального исхода."Траектория пандемии в США похожа на многие другие страны в Европе, включая то, как (ситуация) в Германии, Италии и Франции выглядела несколько недель назад. С тех пор в этих странах наблюдается постоянный и тревожный рост случаев (заражения). Мы не бессильны; мы можем изменить эту траекторию пандемии. Но это потребует от нас всех, чтобы мы снова стали последовательно следовать стратегиям профилактики в области общественного здравоохранения, пока мы будем работать над вакцинацией американского населения", - заявила Валенски.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/zakharova-1602964630.html
европа
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581275686_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_3b5de5d021a00467050d3e735a210c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, европа, италия, сша, в мире

В США заявили об ощущении "неминуемой гибели" из-за ситуации с COVID-19

14:41 30.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении "неминуемой гибели" на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране и предостерегла американцев о возможности четвертой волны пандемии.
Как заявила Валенски в ходе брифинга в Белом доме, за последнюю неделю число роста новых случаев заболевания коронавирусом в США возросло на 10% после длительного периода стагнации. По ее словам, в настоящее время в стране появляется порядка 60 тысяч новых заболевших. Помимо этого возросло количество госпитализаций и случаев летального исхода.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 13:10
В МИД ответили на обвинения США в дезинформации по вакцинам
"Я собираюсь поразмышлять о непрекращающемся у меня чувстве неминуемой гибели", - заявила Валенски на брифинге, транскрипт которого опубликован на сайте Белого дома.
"Траектория пандемии в США похожа на многие другие страны в Европе, включая то, как (ситуация) в Германии, Италии и Франции выглядела несколько недель назад. С тех пор в этих странах наблюдается постоянный и тревожный рост случаев (заражения). Мы не бессильны; мы можем изменить эту траекторию пандемии. Но это потребует от нас всех, чтобы мы снова стали последовательно следовать стратегиям профилактики в области общественного здравоохранения, пока мы будем работать над вакцинацией американского населения", - заявила Валенски.
"Мы не можем позволить себе бездействие. Ради здоровья нашей страны мы должны работать вместе, чтобы предотвратить четвертую волну", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвропаИталияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния