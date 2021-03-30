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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603416384.html
В России за сутки умерли 409 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 409 пациентов с COVID-19
За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время - 98 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:18
2021-03-30T11:18
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время - 98 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 409 смертей... За весь период по России умерло 98 442 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за прошедшие сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 36, в Ростовской области - 20.
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россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург

В России за сутки умерли 409 пациентов с COVID-19

11:18 30.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач оказывает помощь пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врач оказывает помощь пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время - 98 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 409 смертей... За весь период по России умерло 98 442 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за прошедшие сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 36, в Ростовской области - 20.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМоскваРостовская областьСанкт-Петербург
 
 
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