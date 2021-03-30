https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603416384.html

В России за сутки умерли 409 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 409 пациентов с COVID-19

За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время - 98 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:18

2021-03-30T11:18

2021-03-30T11:18

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. За сутки в России скончались 409 пациентов с COVID-19, за все время - 98 442, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 409 смертей... За весь период по России умерло 98 442 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за прошедшие сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 36, в Ростовской области - 20.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, ростовская область, санкт-петербург