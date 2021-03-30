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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603416140.html
В России за сутки 9588 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9588 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 9 588 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 155 996, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:17
2021-03-30T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 588 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 155 996, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве за сутки выписаны 1165 пациентов, Санкт-Петербурге — 1061, Подмосковье — 489.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 9588 человек выздоровели от COVID-19

11:17 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники и пациентка в кабинет компьютерной томографии в клинической больнице No 5 в Волгограде, перепрофилированной для оказания медицинской помощи больным с COVID-19
Медицинские работники и пациентка в кабинет компьютерной томографии в клинической больнице No 5 в Волгограде, перепрофилированной для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. За сутки в России выписаны 9 588 человек после COVID-19, за все время пандемии — 4 155 996, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 588 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 155 996", - говорится в сообщении.
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08:57Распространение коронавируса
Песков надеется, что пример Путина подтолкнет россиян вакцинироваться
В частности, в Москве за сутки выписаны 1165 пациентов, Санкт-Петербурге — 1061, Подмосковье — 489.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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