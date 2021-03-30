https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603415889.html

В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19

В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:16

2021-03-30T11:16

2021-03-30T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество