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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603415889.html
В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19
В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:16
2021-03-30T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19

11:16 30.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1291; 2. Санкт-Петербург - 719; 3. Московская область - 556", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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