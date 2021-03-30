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В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19
В Москве выявили 1291 новый случай COVID-19
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:16
2021-03-30T11:16
2021-03-30T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки отмечено в Москве — 1291, Санкт-Петербурге — 719, Подмосковье — 556, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество