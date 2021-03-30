Эпидемиолог Пшеничная спрогнозировала ситуацию с COVID-19 весной
00:17 30.03.2021 (обновлено: 03:17 30.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работникво временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Суточные колебания заболеваемости коронавирусом в России еще возможны, но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", — сказала Пшеничная.
Она пояснила, что многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры, поэтому теоретически можно ожидать этого и от коронавируса.
При этом, по словам Пшеничной, в эпидемическом процессе наметился четкий тренд к снижению заболеваемости. На это повлияло как соблюдение профилактических мер, так и расширение вакцинации, благодаря которой уровень иммунной прослойки населения постепенно увеличивается. Кроме того, часть жителей страны приобрела защиту естественным путем, уточнила она.
Однако расслабляться еще рано, очень важно продолжать соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться, подчеркнула Пшеничная.
"Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной", — отметила специалист.
В таком случае ближе к лету удастся достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня, заключила собеседница агентства.