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В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX
В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX
Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:02
2021-03-30T17:02
2021-03-30T20:28
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе.Трансляция запуска шла на YouTube. На видео слышны звуки взрывов, видно, как с неба падают обломки, однако обзору мешает дым."Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня", — написал глава компании Илон Маск в Twitter.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.В начале марта прототип Starship SN10, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, поднялся в воздух на высоту более десяти километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел, однако взорвался через несколько минут после приземления. Тогда Маск сообщил, что причиной аварии стало попадание гелия в двигатель, и пообещал внести изменения перед следующим стартом.Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако конструкторы все равно назвали испытания успешными, так как главной целью была проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.
https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html
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РИА Новости
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Момент взрыва космического корабля компании SpaceX
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке в Техасе, с неба посыпались обломки
2021-03-30T17:02
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, spacex, техас, в мире
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX
взорвался во время испытаний в Техасе
.
Трансляция запуска шла на YouTube. На видео слышны звуки взрывов, видно, как с неба падают обломки, однако обзору мешает дым.
"Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня", — написал глава компании Илон Маск в Twitter
.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
В начале марта прототип Starship SN10, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, поднялся в воздух на высоту более десяти километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел, однако взорвался через несколько минут после приземления. Тогда Маск сообщил, что причиной аварии стало попадание гелия в двигатель, и пообещал внести изменения перед следующим стартом.
Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако конструкторы все равно назвали испытания успешными, так как главной целью была проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.