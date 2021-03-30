https://ria.ru/20210330/korabl-1603490258.html

В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX

В Техасе взорвался прототип корабля SpaceX

Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:02

2021-03-30T17:02

2021-03-30T20:28

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Прототип космического корабля Starship SN11 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе.Трансляция запуска шла на YouTube. На видео слышны звуки взрывов, видно, как с неба падают обломки, однако обзору мешает дым."Что-то серьезное произошло вскоре после запуска двигателей перед приземлением. Мы узнаем, что случилось, когда изучим обломки чуть позже сегодня", — написал глава компании Илон Маск в Twitter.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.В начале марта прототип Starship SN10, запущенный с площадки в округе Камерон в Техасе, поднялся в воздух на высоту более десяти километров, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно сел, однако взорвался через несколько минут после приземления. Тогда Маск сообщил, что причиной аварии стало попадание гелия в двигатель, и пообещал внести изменения перед следующим стартом.Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако конструкторы все равно назвали испытания успешными, так как главной целью была проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.

https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва космического корабля компании SpaceX Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке в Техасе, с неба посыпались обломки 2021-03-30T17:02 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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