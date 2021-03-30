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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210330/konstantinopol-1603455588.html
Эксперт рассказал, что может лишить Константинополь поддержки Церквей
Эксперт рассказал, что может лишить Константинополь поддержки Церквей
Учение об абсолютном первенстве со стороны Константинопольского патриархата, так называемая "ересь папизма", должно получить соборную оценку со стороны Русской... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:24
2021-03-30T15:23
религия и мировоззрение
религия
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
афон (гора)
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Учение об абсолютном первенстве со стороны Константинопольского патриархата, так называемая "ересь папизма", должно получить соборную оценку со стороны Русской и других поместных церквей, в случае же отсутствия осуждения "новой экклезиологии" Константинополя многие его сторонники в православном мире сохранят с ним связь и единство, считает доцент МГУ, специалист по истории Церкви и истории Греции Афанасий Зоитакис.На просьбу РИА Новости прокомментировать тот факт, что многие богословы уже обращают внимание на искажение экклезиологии (учения о Церкви) со стороны Константинопольского патриархата – в каких-то документах и заявлениях его ведущих представителей – Зоитакис указал на то обстоятельство, что подобная позиция еще не оформилась окончательно и не закреплена официально Фанаром (место резиденции патриарха Варфоломея в Стамбуле)."На данный момент нет осуждения учения об абсолютном первенстве Константинопольского патриархата со стороны поместных церквей. Более того, даже те, кто не согласен с действиями Фанара на Украине, продолжают находиться с ним в евхаристическом общении, исключение – только Русская церковь. Церковных соборов, где новая экклезеология Константинополя была бы осуждена, пока не прошло", - сказал Зоитакис.Со своей стороны, добавил он, Константинополь свое новое учение о Церкви официально пока не оформил. "Когда их обвинили в папизме, они начали отрицать, что нисколько не претендуют на это и лишь реализуют те полномочия, которые им, мол, исторически принадлежали. То есть, они пока от этого открещиваются, хотя де-факто претендуют на роль не "сестры", но "матери" поместных церквей", - отметил эксперт.В то же время многие специалисты по каноническому праву отмечают, что искажение учения о Церкви со стороны Константинопольского патриархата действительно присутствует – прежде всего, его претензия на неограниченные права и первенство в православном мире в ущерб соборности, что особенно проявилось за последнее время. Некоторые близкие к Фанару богословы придают всему этому уже "догматическое наполнение", утверждая, что "как Бог-Отец главный в Троице, так и Вселенский патриарх главный в Православной церкви". По мнению Зоитакиса, свою оценку "новая экклезиология" Константинополя рано или поздно должна получить со стороны вселенского православия – всех поместных православных церквей.По его мнению, в том числе и поэтому антиканонические действия Константинополя на Украине до сих пор не встретили какого-то единого отпора и публичного осуждения на Афоне. В понимании большинства святогорцев, пояснил Зоитакис, речь пока не идет о каких-то серьезных догматических нарушениях (ереси) со стороны патриарха Варфоломея.Кроме того, совместные заявления от имени Священного Кинота – руководящего органа святой горы Афон – основываются на консенсусе, а сейчас таковой по "украинскому вопросу" отсутствует. Что касается отдельных монастырей, то они крайне редко выступают с заявлениями от имени только своей обители, добавил Зоитакис.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html
https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html
https://ria.ru/20210219/serbiya-1598170818.html
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религия, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, афон (гора), русская православная церковь

Эксперт рассказал, что может лишить Константинополь поддержки Церквей

14:24 30.03.2021 (обновлено: 15:23 30.03.2021)
 
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Учение об абсолютном первенстве со стороны Константинопольского патриархата, так называемая "ересь папизма", должно получить соборную оценку со стороны Русской и других поместных церквей, в случае же отсутствия осуждения "новой экклезиологии" Константинополя многие его сторонники в православном мире сохранят с ним связь и единство, считает доцент МГУ, специалист по истории Церкви и истории Греции Афанасий Зоитакис.
На просьбу РИА Новости прокомментировать тот факт, что многие богословы уже обращают внимание на искажение экклезиологии (учения о Церкви) со стороны Константинопольского патриархата – в каких-то документах и заявлениях его ведущих представителей – Зоитакис указал на то обстоятельство, что подобная позиция еще не оформилась окончательно и не закреплена официально Фанаром (место резиденции патриарха Варфоломея в Стамбуле).
"На данный момент нет осуждения учения об абсолютном первенстве Константинопольского патриархата со стороны поместных церквей. Более того, даже те, кто не согласен с действиями Фанара на Украине, продолжают находиться с ним в евхаристическом общении, исключение – только Русская церковь. Церковных соборов, где новая экклезеология Константинополя была бы осуждена, пока не прошло", - сказал Зоитакис.
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Со своей стороны, добавил он, Константинополь свое новое учение о Церкви официально пока не оформил. "Когда их обвинили в папизме, они начали отрицать, что нисколько не претендуют на это и лишь реализуют те полномочия, которые им, мол, исторически принадлежали. То есть, они пока от этого открещиваются, хотя де-факто претендуют на роль не "сестры", но "матери" поместных церквей", - отметил эксперт.
В то же время многие специалисты по каноническому праву отмечают, что искажение учения о Церкви со стороны Константинопольского патриархата действительно присутствует – прежде всего, его претензия на неограниченные права и первенство в православном мире в ущерб соборности, что особенно проявилось за последнее время. Некоторые близкие к Фанару богословы придают всему этому уже "догматическое наполнение", утверждая, что "как Бог-Отец главный в Троице, так и Вселенский патриарх главный в Православной церкви". По мнению Зоитакиса, свою оценку "новая экклезиология" Константинополя рано или поздно должна получить со стороны вселенского православия – всех поместных православных церквей.
"Пока еще Православная, Вселенская церковь не вынесла соборного суждения. Еретики, как мы помним, признавались таковыми после того, как они были осуждены на Вселенских соборах… Да, учение уже еретическое, но сам факт соборного осуждения необходим. Пока этого не последовало, поэтому здесь необходима общая, совместная работа", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, в том числе и поэтому антиканонические действия Константинополя на Украине до сих пор не встретили какого-то единого отпора и публичного осуждения на Афоне. В понимании большинства святогорцев, пояснил Зоитакис, речь пока не идет о каких-то серьезных догматических нарушениях (ереси) со стороны патриарха Варфоломея.
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Кроме того, совместные заявления от имени Священного Кинота – руководящего органа святой горы Афон – основываются на консенсусе, а сейчас таковой по "украинскому вопросу" отсутствует. Что касается отдельных монастырей, то они крайне редко выступают с заявлениями от имени только своей обители, добавил Зоитакис.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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