Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/konflikt-1603477325.html
Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС
Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС
Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:06
2021-03-30T16:38
россия
мария захарова
нато
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
москва
республика крым
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_340620f5b9a514c8fa1033ca959b4ff1.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой."Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их", — съязвил один из пользователей."Господин президент — профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников", — добавил другой читатель."Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США", — отметили в комментариях."Россию &lt;…&gt; обвиняют и порицают за то, что она не взяла на себя ответственность за огромный ущерб, нанесенный Западом", — написал один пользователь."Бедная Украина", — подытожил другой.На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение полуострова с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210329/krym-1603233146.html
https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html
россия
москва
республика крым
сша
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_303a5dbeac2474c9fbaf49d6b2d4e9e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, нато, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, москва, республика крым, оон, сша, испания, в мире

Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС

16:06 30.03.2021 (обновлено: 16:38 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой.
"Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их", — съязвил один из пользователей.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 01:58
Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
"Господин президент — профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников", — добавил другой читатель.
"Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США", — отметили в комментариях.
"Россию <…> обвиняют и порицают за то, что она не взяла на себя ответственность за огромный ущерб, нанесенный Западом", — написал один пользователь.
"Бедная Украина", — подытожил другой.
На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение полуострова с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
09:17
В Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции
 
РоссияМария ЗахароваНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРеспублика КрымООНСШАИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния