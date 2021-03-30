https://ria.ru/20210330/konflikt-1603477325.html

Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС

Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС

Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:06

2021-03-30T16:06

2021-03-30T16:38

россия

мария захарова

нато

евросоюз

владимир зеленский

владимир путин

москва

республика крым

оон

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой."Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их", — съязвил один из пользователей."Господин президент — профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников", — добавил другой читатель."Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США", — отметили в комментариях."Россию <…> обвиняют и порицают за то, что она не взяла на себя ответственность за огромный ущерб, нанесенный Западом", — написал один пользователь."Бедная Украина", — подытожил другой.На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение полуострова с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210329/krym-1603233146.html

https://ria.ru/20210330/krym-1603399359.html

россия

москва

республика крым

сша

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, нато, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, москва, республика крым, оон, сша, испания, в мире