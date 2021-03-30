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Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС
Испанцев огорчила "плохая шутка" Зеленского о конфликте России с ЕС
Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:06
2021-03-30T16:06
2021-03-30T16:38
россия
мария захарова
нато
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
москва
республика крым
оон
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читателей испанского издания ABC удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза вступления в конфликт с Москвой."Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их", — съязвил один из пользователей."Господин президент — профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников", — добавил другой читатель."Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США", — отметили в комментариях."Россию <…> обвиняют и порицают за то, что она не взяла на себя ответственность за огромный ущерб, нанесенный Западом", — написал один пользователь."Бедная Украина", — подытожил другой.На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение полуострова с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, мария захарова, нато, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, москва, республика крым, оон, сша, испания, в мире
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Читателей испанского издания ABC
удивила представленная президентом Украины Владимиром Зеленским
стратегия по "деоккупации" Крыма. В частности, некоторые из них предположили, что Киев ждет от Евросоюза
вступления в конфликт с Москвой.
"Это либо очень серьезная новость, либо очень плохая шутка: страна или страны ЕС, входящие в НАТО, будут поддерживать конфликт против России. Европейцы не могут прийти к согласию даже по вопросу, который касается непосредственно их", — съязвил один из пользователей.
"Господин президент — профессиональный комик. США и НАТО должны держаться подальше от этого человека и его сторонников", — добавил другой читатель.
"Отобрать Крым у России, ха-ха-ха. Все равно что Мексике отобрать Техас у США", — отметили в комментариях.
"Россию <…> обвиняют и порицают за то, что она не взяла на себя ответственность за огромный ущерб, нанесенный Западом", — написал один пользователь.
"Бедная Украина", — подытожил другой.
На прошлой неделе Владимир Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма. Как заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова
, любые усилия Киева
по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против России. В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение полуострова с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. Президент России Владимир Путин
также отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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